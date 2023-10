McKennie tradisce la Juventus: a gennaio firma con gli eterni rivali

Weston McKennie ha saputo ritagliarsi il suo spazio di rientro dal prestito al Leeds. Alla Juventus il suo futuro non è però garantito: l’ipotesi

Il mercato estivo della Juventus per forza di cose non è stato particolarmente esplosivo, motivo per cui Allegri ha dovuto fare di necessità virtù, sfruttando al massimo il potenziale dell’organico che gli è stato messo a disposizione.

In questo senso va a collocarsi anche il nome di Weston McKennie, polivalente centrocampista statunitense, che di rientro dal prestito semestrale al Leeds ha saputo ritagliarsi nuovamente spazio e minutaggio in bianconero. Un rientro graduale quello negli schemi della Continassa, che ha convinto pian piano Allegri a puntare nuovamente su di lui come autentico jolly del centrocampo.

In questa sua nuova avventura alla Juve, McKennie è già riuscito a collezionare otto presenze in Serie A, con un minutaggio alto da oltre 520 minuti, ed il tutto corredato da un assist decisivo per Vlahovic. Un bel momento quindi per l’ex Schalke 04, che sembrava rientrato solo momentaneamente in attesa di una ricollocazione, ed invece è stato in grado di dire la sua.

Calciomercato Juventus, McKennie può tornare in Germania: l’idea per gennaio

Intanto le sue prestazioni in Germania non sono passate inosservate, e non vanno esclusi del tutto colpi di scena già per il prossimo mese di gennaio.

Dopo 4 stagioni da calciatore della Juventus, al netto del prestito, lo statunitense potrebbe anche tornare in Bundesliga dove ha lasciato un buon ricordo. A tal proposito, secondo quanto evidenziato dal portale ‘todofichajes.com’, il Borussia Dortmund penserebbe a lui come buon rinforzo già per il prossimo inverno.

L’americano vuole essere sotto i riflettori in vista della Copa America del 2024 e del Mondiale del 2026 e dunque non vanno esclusi colpi di scena a gennaio. Va però ricordato che il Borussia Dortmund resta eterno rivale dello Schalke 04, squadra in cui McKennie si era messo in mostra alla grande in Europa per la prima volta ormai una manciata di anni fa. Intanto il suo minutaggio alla Juventus è già buono, e tutto è ancora da capire in virtù del contratto in scadenza 2025.