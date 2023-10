Guerra aperta contro Lukaku: l’annuncio della Curva Nord

Romelu Lukaku ha ritrovato un grande rendimento alla Roma a suon di gol dopo l’ultima avventura all’Inter. La scorsa estate non è stata ancora digerita e le ultime parole del belga hanno innescato la reazione della Curva Nord

L’ultima estate di calciomercato ha messo sotto i riflettori Romelu Lukaku, al centro di un maxi intrigo di mercato che alla fine lo ha portato alla Roma nell’ultima fase della campagna trasferimenti.

Inizialmente il belga pareva destinato a restare all’Inter, poi il cambio di rotta con la telenovela Juve-Chelsea-Vlahovic, il tutto senza dimenticare l’ipotesi araba e prima di arrivare poi nella capitale, dove alla corte di Mourinho ha già trovato un ottimo realizzativo e un grande stato di forma.

7 gol in 8 presenze complessive tra campionato ed Europa League per Big Rom finora: un biglietto da visita eccellente per i tifosi romanisti e per quelli del Belgio che ora se lo godranno in nazionale. Proprio in questa sosta non sono mancate parole forti del centravanti in merito alla scorsa estate: “Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati”.

Dichiarazioni che hanno smosso una reazione da parte dei tifosi dell’Inter.

Inter, la Curva Nord risponde a Lukaku: “Non ci interessa quello che hai da dire”

Il caso Lukaku-Inter è ancora apertissimo, una ferita che stenta ancora a rimarginarsi.

Non è infatti mancata la risposta molto forte, e senza mezzi termini, da parte della Curva Nord che ha lanciato un duro messaggio con uno dei capi della tifoseria organizzata meneghina su Instagram: “Romelu Lukaku infame schifoso, non ci interessa quello che hai da dire. Non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce. Se hai le palle (dubito), viene al Meazza. Milano ti aspetta”.

Parole pesantissime quelle della Curva Nord, che ha quindi messo nel mirino lo stesso Lukaku, il quale con la Roma tornerà a San Siro in occasione di Inter-Roma del prossimo 29 ottobre.