Gudmundsson, c’è l’annuncio: succederà a gennaio, è ufficiale

Gudmundsson è uno dei giocatori più forti all’interno del Genoa e sul talento è ormai arrivato l’annuncio ufficiale per gennaio

Il Genoa, dopo essere stato neopromosso, ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza il prima possibile; la squadra, nelle prime otto giornate, sta dimostrando di poter lottare per mantenere la categoria. Affrontare i ragazzi di Gilardino, specialmente in casa, non è affatto semplice considerando anche l’ambiente ed un tifo che rappresenta l’uomo in più.

Nell’ultimo turno di campionato è arrivata la sconfitta contro il Milan in un match ricco di polemiche a causa del gol di Pulisic; un match dove i rossoblù erano riusciti a mettere in difficoltà i ragazzi di Pioli. Punti non sono arrivati ma la squadra ha dimostrato, ancora una volta, di poter essere protagonista in questo campionato. Uno dei giocatori più importanti all’interno del Genoa è, senza ombra di dubbio, Gudmundsson; sono tre i gol realizzati fino a questo momento con la doppietta all’Udinese e la rete nella serata gloriosa contro la Roma.

Il classe 1997, nel sistema di gioco di Gilardino, gioca alle spalle di Retegui e con le sue qualità mette in costante difficoltà la difesa avversaria. Giocatore abile nell’uno contro uno e in grado, negli ultimi venticinque metri, di poter decidere se servire il compagno o mettersi in proprio calciando direttamente in porta. Gudmundsson sta mostrando di essere un giocatore di grande talento.

Calciomercato Genoa, nessuna cessione a gennaio

Un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco di Gilardino; il Genoa ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza e per farlo un talento come Gudmundsson può risultare determinante.

Le sue prestazioni non stanno passando inosservate ma il club rossoblù non ha nessuna intenzione di privarsene; come riporta il Il Secolo XIX, infatti, la dirigenza ha deciso di non cedere nessuno nel prossimo calciomercato invernale.

Perdere un talento del genere, con la stagione in corso, rischia di essere controproducente per il club e l’obiettivo che la squadra deve raggiungere. Il Genoa, lo stiamo vedendo, ha una precisa identità di gioco e soprattutto alcuni elementi imprescindibili; uno di questi è proprio Gudmundsson e la società non ha nessuna intenzione di stravolgere gli schemi della squadra andando a cedere un giocatore di questa importanza.

Il Genoa, dunque, ha mandato un segnale ai club interessati a Gudmundsson; il giocatore, nel prossimo calciomercato invernale, non si vende. Una scelta precisa e volta a non stravolgere gli equilibri di una squadra che ha come obiettivo principale la permanenza nel massimo campionato italiano.