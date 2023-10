De Laurentiis incontra Garcia: la svolta per il Napoli è iniziata

Le ultime sul futuro del club azzurro, che dopo le tante notizie ha deciso di ripartire dal suo allenatore francese

La scelta è stata presa nella serata di ieri: Aurelio De Laurentiis ha deciso di proseguire con Rudi Garcia in panchina.

Il tecnico francese ha seriamente rischiato l’esonero, ma l’impossibilità di arrivare ad Antonio Conte, ha spinto il numero uno del club campano a confermare l’ex Roma.

Napoli, novità a Castel Volturno: ecco De Laurentiis

Per il momento, dunque, non si cambia, con Rudi Garcia che siederà sulla panchina del Napoli, almeno per contro Hellas Verona, Union Berlino e Milan.

Una novità però ci sarà, ed è legata ad una presenza costante da parte di Aurelio De Laurentiis, che sarà stabilmente in città con i vertici del club, per mostrare la propria vicinanza a Garcia. Si spiega così l’incontro di oggi tra le parti (presenti anche i dirigenti), a Castel Volturno, in vista delle prossime partite al rientro dalla pausa per le nazionali.