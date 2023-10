Colpani può trascinare il Monza in Europa: numeri straordinari

Colpani è un giocatore del Monza; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del trequartista

Il Monza, dopo otto giornate di campionato, ha dodici punti ed è settimo in classifica; tre vittorie, altrettanti pareggi e solamente due sconfitte per una squadra che sta tornando ai livelli della passata stagione. I ragazzi di Palladino esprimono un gran calcio e lo dimostrano ogni partita con una precisa idea di calcio; l’arrivo del tecnico ha cambiato completamente volto ad una squadra diventata una realtà del massimo campionato italiano.

Uno dei protagonisti di questa stagione è, senza ombra di dubbio, Colpani; l’impatto del trequartista sul campionato del Monza non può che essere considerato positivo. Giocatore con grande qualità e la possibilità di prendersi sulle spalle la squadra e trascinarla il più in alto possibile.

Colpani come ha giocato contro nell’ultima partita: Monza Salernitana

Prima della sosta per le nazionali, il Monza ha ospitato la Salernitana in una partita che rischia di rappresentare la classica trappola stagionale. I ragazzi di Palladino, grazie al perfetto approccio e alla voglia di imporre subito il loro gioco, hanno chiuso la pratica già alla fine del primo tempo; nella ripresa il Monza ha controllato il match anche se, in un paio di circostanza, ha dovuto ringraziare il proprio portiere per aver evitato di riaprire la partita.

Colpani è stato uno dei grandi protagonisti del match con la rete del momentaneo uno a zero e la solita grande prestazione come successo in questa prima parte di campionato. Giocatore che, tra le linee, riesce a mettere in grande difficoltà la difesa avversaria. Negli ultimi venticinque metri può risultare pericoloso sia andando a servire i propri compagni sia risultando pericoloso o con i tiri da fuori o inserendosi alle spalle della difesa.

Fantacalcio: i voti di Colpani

Abbiamo detto di come Colpani sia un giocatore assolutamente determinante per il Monza specialmente in zona offensiva. I suoi inserimenti, alle spalle della linea difensiva avversaria, rappresentano una soluzione in più per l’attacco di Palladino e i numeri del trequartista (in questa prima parte di stagione) testimoniano l’importanza di Colpani.

La prima giornata di campionato, in casa dell’Inter, è stata chiusa con un bel sei e mezzo nonostante la sconfitta. Contro l’Empoli, nell’esordio stagionale davanti ai propri tifosi, ha realizzato una bellissima doppietta che gli ha permesso di guadagnare un bel quattordici in pagella. Sufficienza anche in casa dell’Atalanta dove ha fornito un’altra buonissima prestazione.

Seconda partita casalinga e terzo gol in campionato per Colpani; il trequartista, infatti, è risultato decisivo contro il Lecce. Una rete che gli ha permesso di guadagnare un bellissimo dieci come voto. All’Olimpico contro la Lazio è stato in grado di mostrare, ancora una volta, le sue qualità andando ad ottenere un sei pieno; mezzo voto in più, sei e mezzo, contro il Bologna. Nelle ultime due partite disputate dal Monza, il trequartista ha ottenuto un sei in casa del Sassuolo e un dieci pieno nel match con la Salernitana. Giocatore, come stiamo vedendo, indispensabile per i ragazzi di Palladino.

Colpani come ha commentato su Instagram

Sul profilo Instagram di Colpani troviamo post di diverso tipo anche se la maggior parte, ed è anche normale sia così, sono legati al discorso calcistico e alle partite del suo Monza. Dopo la vittoria con la Salernitana, il trequartista ha postato un commento di soddisfazione per il risultato ottenuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Colpani (@andrea.colpani)

Colpani nella probabile formazione di Roma Monza

Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Monza farà visita alla Roma in una partita tanto complicata quanto affascinante; i ragazzi di Palladino cercheranno l’impresa contro una squadra con grande talento e la voglia di risalire la classifica. I giallorossi, in questa prima parte di stagione, stanno dimostrando di non essere poi così impermeabili con il Monza che proverà a sfruttare a favore questa situazione.

Palladino punterà, ovviamente, su Colpani; il trequartista, con i suoi movimenti tra le linee e la capacità di creare difficoltà alla difesa avversaria, può essere un fattore determinante per uscire dall’Olimpico con un risultato positivo.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Monza con la presenza di Colpani dal primo minuto. Di Gregorio; Caldirola, Mari, D’Ambrosio; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Colombo, Vignato

Colpani nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un giocatore che ha iniziato la stagione con il piede sull’acceleratore e ha tutto l’intenzione di continuare su questa strada. Le sue qualità possono risultare determinanti in una stagione dove il Monza vuole essere grande protagonista. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Colpani fino a questo momento

Gol: quattro Assist: zero Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 7.37

Colpani e la stagione della definitiva consacrazione

Impiegato in tutte e otto le partite disputate dal Monza fino a questo momento, Colpani sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco di Palladino. Trequartista abile nell’uno contro uno, nel mettere in difficoltà la difesa avversaria e nel creare occasioni da gol ma soprattutto nell’andare a concretizzarle.

L’inizio stagionale è decisamente positivo ma la voglia è quella di continuare su questa strada; questo deve essere il campionato della definitiva consacrazione di Colpani, giocatore con la voglia di portare il Monza il più in alto possibile.