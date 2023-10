Caos Juventus a centrocampo: scelto il rinforzo per Allegri

I bianconeri devono fare i conti con le vicende Pogba e Fagioli che hanno decimato la mediana. Serve un nuovo acquisto ecco il prescelto

Non c’è davvero pace per la Juventus, travolta ancora una volta dal ciclone delle critiche. Il club bianconero lo scorso anno hanno dovuto fare i conti con le diverse inchieste, che di fatto, poi, hanno portato all’esclusione dalle coppe europee.

La nuova stagione si è aperta con nuovi casi sempre più scottanti e così in poche settimane Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus hanno dovuto fare i conti lo stop per doping di Paul Pogba e poi con la vicenda Fagioli.

Il tecnico di Livorno si trova così a fare i conti con una vera e propria emergenza a centrocampo, privato di due elementi importanti. Intervenire sul mercato, a gennaio, appare davvero inevitabile

Calciomercato Juventus, i tifosi scelgono Thuram: battuto Samardzic

La Juventus è dunque chiamata a correre ai ripari e a fare un importante investimento per sopperirete all’emergenza che si è venuta a creare.

Massimiliano Allegri necessità di un centrocampista giovane, ma che abbia maturato già la giusta esperienza per poter dare una mano fin da subito alla squadra. Se fossero i tifosi a scegliere, non ci sarebbero dubbi: il prescelto sarebbe Khephren Thuram. Il 22enne francese, nato a Reggio Emilia, ha già una valutazione importante, superiore ai 40 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe aiutare a far calare il prezzo. Il giocatore è il prescelto dei tifosi, che hanno preso parte al sondaggio Twitter, proposto da Calciomercato.it, con il 47,1% dei voti.

Il figlio dell’ex difensore della Juventus ha così battuto Samardzic, che non sta smettendo di mettersi in mostra con la maglia dell’Udinese. Per il giocatore bianconero il 33,3% delle preferenze. Decisamente più staccati e quindi meno graditi ai tifosi, Colpani (11,8%), nonostante il buon inizio di campionato con il Monza, e Hojbjerg (7,8%), il 28enne danese del Tottenham.