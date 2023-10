Cannavaro: “Rudi Garcia-Napoli, ecco qual è il problema”

L’ex difensore azzurro, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha parlato a Tv Play: “La squadra resta forte e quindi potrebbe venirne fuori”

“È un momento difficile, sono arrivate delle sconfitte inaspettate ma la squadra resta forte e competitiva”. Intervenuto a Tv Play, Fabio Cannavaro prova a spargere un po’ di ottimismo nell’ambiente Napoli. La situazione di Rudi Garcia, tuttavia, è fin troppo incandescente per pensare che qualche parola ‘buona’ possa bastare per risollevare le sorti della squadra azzurra e dello stesso allenatore francese, ancora in sella solo per il no di Conte.

“Non mi aspettavo tutte queste difficoltà – ha aggiunto Fabio Cannavaro – però il fatto che sia venuto dopo Spalletti può essere un problema. Rudi Garcia ha tanta esperienza ed è un allenatore che ha dimostrato il suo valore, ma è chiaro che quando si vince il campionato e arriva un allenatore nuovo è sempre più complicato. Come ho detto – conclude – la squadra resta forte e, quindi, potrebbe venirne fuori”.