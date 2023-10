Vogliono cedere il bomber: il tecnico è furioso

L’allenatore non ha assolutamente gradito la posizione della società intorno al calciatore

Nonostante le discussioni delle ultime settimane sul possibile rinnovo da parte dell’allenatore, come un fulmine a ciel sereno un nuovo caso esploso all’interno dello spogliatoio potrebbe rallentare le trattative con il club. A far discutere è stata la posizione discutibile adottata da parte della società nei confronti di un calciatore.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore in Spagna, infatti, pare che il Cholo Simeone non abbia affatto gradito l’indicazione da parte dell’Atletico Madrid su Alvaro Morata. Come raccontato dal centravanti spagnolo in una recente intervista, infatti, la scorsa estate aveva sfiorato la cessione dietro l’interesse di numerosi club, tra cui Milan, Roma e Inter solamente in Italia. In seguito ad un colloquio fortemente voluto dallo stesso attaccante con il tecnico argentino, però, la situazione è radicalmente cambiata.

Morata rivendicava infatti lo scarso protagonismo avuto nella passata stagione e la voglia a contribuire in maniera più netta alle prestazioni dei colchoneros. Detto fatto, perché il confronto avuto con Simeone in estate non solo ha portato alla permanenza dell’ex Juventus nella capitale spagnola, ma anche 7 reti su un totale di 8 partite giocate tra tutte le competizioni in questa stagione, tra cui la doppietta nel derby cittadino con il Real Madrid.

Calciomercato Atletico Madrid, Simeone contro la società per Morata

Stando alla notizia ripresa da ‘El Gol Digital’, il direttore sportivo Andrea Berta – nonostante l’impatto impressionante avuto da Morata quest’anno – non avrebbe rinunciato all’idea di cedere lo spagnolo.

Una posizione, quella sposata dal club colchonero, rispetto alla quale si è fortemente opposto in primis lo stesso Simeone. L’allenatore argentino, che ha sempre rispettato e condiviso le decisioni dell’Atletico Madrid, stavolta non sembra essere disposto ad accettare la possibile cessione di Morata.

L’attaccante insieme a Griezmann sta occupando un ruolo di prim’ordine nello scacchiere del Cholo ed un suo addio potrebbe avere delle ripercussioni negative. Dopo un avvio in cui l’Atletico ha ampiamente dimostrato di poter dire perfettamente la sua nella disputa per il titolo di campione di Liga, Simeone non vuole certo rinunciare ad un bomber finalmente ritrovato.