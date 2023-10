Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La serata del centenario della famiglia Agnelli alla guida della Juventus è protagonista sui quotidiani sportivi nostrani. Una serata in cui i grandi ex spronano i bianconeri attuali a risalire sulla ‘Gazzetta dello Sport’: “Juve, fai come noi“. Ma la concorrenza per vincere lo scudetto è agguerrita: “Inter, regalami la stella“, è il titolo tratto dall’intervista a Pavard. E il Napoli per risollevarsi a sua volta pensa a Conte: “Napoli vota Antonio“.

Sul ‘Corriere dello Sport’ è proprio la situazione degli azzurri a meritare il titolo principale: “Prenditi il Napoli: DeLa chiama Conte“. Per l’esonero di Garcia sembra questione di poco. L’altra panchina in Campania in Serie A è già cambiata: “La Salernitana a Pippo Inzaghi“.

Su ‘Tuttosport’, le frasi di Allegri che raccoglie il monito di Elkann nella serata del centenario della famiglia Agnelli: “Vincere, che bella pressione“. La giornata di ieri ha visto anche l’Italia aggiudicarsi Euro 2032 insieme alla Turchia: “Stadi, una scusa in meno“. Mentre De Laurentiis tuona: “Supercoppa in Arabia? Da deficienti“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri dell’11 ottobre 2023

Guardiamo anche i quotidiani esteri, in particolare in Inghilterra. Ieri infatti i britannici si sono assicurati Euro 2028 in coabitazione con l’Irlanda.

Il ‘Mirror’ titola con le frasi di Kane, che vuole esserci in nazionale anche nella finale di Wembley del 2028: “It’s coming home…and so am I!“. Mentre il ‘Daily Star’ mette al centro un gioco di parole: “GHost Buster“.