Parisi non ‘dimentica’ l’Empoli: “Partita speciale, porto dentro di me grandi persone”

Le parole di Fabiano Parisi in vista della sfida, per lui mai banale, contro l’Empoli. Ecco quanto dichiarato dal laterale della Fiorentina

Non può essere ‘soltanto’ un derby per Fabiano Parisi quello in programma al ‘Franchi’ al rientro dalla sosta. Dopo tre anni importanti trascorsi tra le fila dell’Empoli, infatti, il terzino classe ‘2000 vivrà una serata speciale.

Impiegato ormai con continuità da Vincenzo Italiano, Parisi si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista a suon di prestazioni esaltanti. Contro il Napoli, dopo l’errore pagato a caro prezzo al tramonto della prima frazione di gioco, l’esterno ha reagito prontamente, risultando tra i migliori in campo nella ripresa. Tuttavia, la sfida contro la sua ex squadra avrà un sapore particolare per il gioiellino nativo di Solofra. Emozioni lasciate trapelare anche nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky. Ecco quanto riferito:

“Siamo una squadra forte, le aspettative sono alte. Noi diamo sempre il massimo. Contro il Napoli abbiamo ottenuto una grande vittoria: cercheremo di raggiungere gli obiettivi. Empoli? Sono emozionato dal momento che sono andato via da poco: tuttavia, porto dentro di me grandi persone. Sì, il derby sarà una partita speciale”.