Milenkovic, una curiosità che in pochi conoscono sul difensore della Fiorentina

Milenkovic è il difensore della Fiorentina; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrale viola

Nella prima parte di stagione, la Fiorentina sta dimostrando di essere una delle squadre più in forma del massimo campionato italiano. Una testimonianza è stata data contro il Napoli dove i viola hanno dominato in casa dei campioni d’Italia dando una grande prova di forza, personalità e voglia di vivere una stagione da protagonisti.

I ragazzi di Italiano hanno obiettivi decisamente importanti; in campionato stanno dimostrando di poter lottare per un posto nella prossima Champions (sarà impresa difficile ma non impossibile) mentre in Conference la voglia è quella di tornare in finale dopo la sconfitta nell’ultimo atto della passata competizione. Si preannuncia una stagione lunga e ricca di impegni; la Fiorentina ha dimostrato di avere le possibilità per togliersi diverse soddisfazioni anche grazie ad una difesa dove Milenkovic è tra i principali protagonisti.

Come ha giocato Milenkovic nell’ultima partita Napoli Fiorentina

L’ultima partita di campionato, prima della sosta per le nazionali, ha visto la Fiorentina fare visita al Napoli; i viola hanno disputato un match bellissimo, intenso, coraggioso (Arthur in marcatura fissa su Lobotka lasciando libertà a Bonaventura) e mostrando un calcio di assoluto livello. Diversi i protagonisti che si hanno disputato una partita di livello tra cui Milenkovic.

Il centrale è riuscito a contenere un centravanti come Osimhen, impresa mai semplice; la difesa di Italiano è la prima arma vincente della Fiorentina per capacità di tenere un baricentro alto e la voglia di andare a recuperare palla il prima possibile così da trasformare le azioni da difensive in offensive. Prestazione importante quella fornita da Milenkovic in casa dei campioni d’Italia.

Fantacalcio: i voti di Milenkovic

Un giocatore molto importante all’interno del sistema di gioco viola e non solo; Milenkovic è anche determinante a livello fantacalcistico considerando come sia un titolare fisso della Fiorentina abbia la possibilità, sulle palle inattive, di regalare alcuni bonus. L’esordio in campionato è avvenuto alla prima partita in casa del Genoa; un match dove il sei e mezzo si è trasformato in sei a causa del giallo ricevuto.

Sufficienza piena anche alla seconda giornata di campionato, contro il Lecce; non positiva la prestazione di San Siro contro l’Inter ma è stata una serata no per tutta la squadra viola. Milenkovic ha ricevuto, come voto, un quattro; cinque e mezzo contro l’Atalanta in un match disputato ad alta intensità da entrambi i club. In casa dell’Udinese è entrato a metà ripresa per difendere il risultato e ha chiuso la partita con un bel sei.

Le ultime tre partite giocate da Milenkovic, contro Frosinone, Cagliari e Napoli, gli hanno portato un cinque e mezzo anche se, in casa dei ragazzi di Di Franceso, è stato condizionato dall’ammonizione ricevuta.

Milenkovic come ha commentato su Instagram

Il centrale della Fiorentina sembra essere uno dei pochi a non avere account Instagram quindi, al termine delle partite della sua squadra, il difensore non va a postare nessun tipo di commento in relazione ai risultati ottenuti dai viola.

Milenkovic nella probabile formazione di Fiorentina Empoli

Al termine della sosta per le nazionali ci sarà la partita casalinga contro la Fiorentina; occasione da non perdere, considerando il momento negativo di Baldanzi e compagni, per conquistare altre tre punti e restare nelle zone nobili della classifica. Italiano farà affidamento, ovviamente, su Bonaventura e Gonzalez che sono tra i migliori della squadra viola.

Per quanto riguarda Milenkovic, il difensore avrà il compito di contrastare l’attacco dell’Empoli e provare, quando ci saranno angoli a favore dei viola, a rendersi pericoloso considerando la sua abilità nel gioco aereo. Il centrale partirà dal primo minuto al fianco di Martinez Quarta.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Fiorentina con la presenza di Milenkovic dal primo minuto di gioco. Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Kayode; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola

Milenkovic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Giocatore che, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando di essere fondamentale all’interno del sistema di gioco di Italiano. Andiamo a vedere, fino a questo momento, le statistiche aggiornate di Milenkovic.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.5

Milenkovic, leader difensivo: la sua importanza all’interno del sistema di gioco viola

Diciotto gol fatti e undici subiti sono la dimostrazione di come la Fiorentina abbia uno stile di gioco quotato all’attacco e voglia dominare la partita indipendentemente dall’avversario. In difesa i viola possono contare su una coppia, formata da Martinez Quarta e Milenkovic, che sta dimostrando di essere perfetta per il 4-2-3-1 del club viola.

Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, in marcatura e con un buonissimo senso della posizione. In questa prima parte di stagione sta dimostrando di poter essere un leader del club viola. La Fiorentina, per essere protagonista sia in campionato sia in Europa, ha bisogno di un giocatore come Milenkovic che sta dimostrando tutta la sua importanza.