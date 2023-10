Milan, la rivoluzione in attacco è doppia: cambia tutto

Il Milan ragiona su movimenti importanti di calciomercato, l’affare in attacco per il futuro è doppio: rivoluzione assoluta

Il Milan si gode la pausa da primo solitario in classifica, ma sa che alla ripartenza dovrà subito dare risposte importanti. A San Siro, arriverà la Juventus, in un big match che avrà tanti significati per la squadra di Pioli ma anche per quella di Allegri.

Gara da non sbagliare per un Diavolo che sarà senza gli squalificati Maignan e Theo Hernandez, assenze senza dubbio pesanti. La speranza sarà riuscire a ovviare grazie a un centrocampo e un attacco che fin qui hanno dato buone risposte in termini di produzione, qualità e varietà. Proprio il reparto offensivo però è oggetto di riflessioni costanti in ottica futura in casa Milan, con diverse mosse in canna da parte della dirigenza e la possibile intenzione, per la prossima stagione, di andare incontro a un vero e proprio stravolgimento.

Milan, l’attacco del futuro senza Giroud: doppia carta

Olivier Giroud nel suo percorso si è rivelato fondamentale, anche per la sua esperienza. Ma la carta d’identità gioca a sfavore del francese e per questo, se da un lato ci sarebbe la volontà di confermarlo per il suo carisma, dall’altro la tentazione del rinnovamento è forte.

Così, i due nomi sul taccuino per l’attacco potrebbero anche arrivare insieme, a giugno. Il ‘Corriere dello Sport’ spiega come il Milan potrebbe lanciarsi sia su Jonathan David, sempre nel mirino al Lille, con il quale ci sono da sfruttare ottimi rapporti, e su Mehdi Taremi, che a giugno sarebbe un appetibile parametro zero. Due colpi non più alternativi ma cumulativi, anche in considerazione del fatto che Luka Jovic fin qui non ha dato risposte convincenti in campo. Per l’iraniano, occhio sempre alla concorrenza dell’Inter, che lo valuta con molta attenzione a sua volta.