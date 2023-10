Milan, infortunio in nazionale: torna subito a casa

Il Milan deve fare subito i conti con il primo infortunio. L’attaccante ha già lasciato il ritiro della nazionale

Tornano le nazionali e con essere l’incubo infortuni. Il Milan nel corso degli ultimi anni non è mai stato particolarmente fortunato quando il campionato si è fermato.

A settembre, è stato Olivier Giroud, per un infortunio alla caviglia, a tenere in ansia tutto il popolo rossonero. Il problema, fortunatamente per Pioli, è stato risolto dopo pochi giorni. Ma è durante il ritiro in Francia, che Mike Maignan si è infortunato lo scorso anno. Un infortunio, che per via delle diverse ricadute, ha tenuto fuori il portiere per quasi mezza stagione. E’ facile capire perché i tifosi del Milan, dunque, vivono i giorni delle nazionali, con estrema apprensione.

Milan, si ferma Okafor: lascia la Svizzera

Puntualmente così è arrivato il primo stop. Noah Okafor, come è possibile leggere sul sito ufficiale della Svizzera, ha lasciato il ritiro della Nazionale, per via di un lieve infortunio alla testa.

L’attaccante sarà out per la sfida di domenica prossima, 15 ottobre, alle ore 18.00, contro la Bielorussia, che si giocherà al kybunpark di San Gallo. Il calciatore dei rossoneri non sarà però l’unico a saltare la partita, valevole per le qualificazioni ai prossimi europei: anche Ruben Vargas darà, infatti, forfait per via di un guaio agli adduttori. Sono stati così convocati Andi Zeqiri del club belga KRC Genk e Uran Bislimi dell’FC Lugano.

Le condizioni di Okafor, in vista della sfida contro la Juventus, in programma domenica 22 ottobre, verranno valutate al suo rientro a Milano. Ricordiamo che i giocatori del Milan torneranno ad allenarsi a Carnago solamente nella giornata di domani.

In questi giorni capiremo se gli infortunati Rade Krunic, Pierre Kalulu e Ruben Loftus-Cheek riusciranno davvero a reculare per il match interno con i bianconeri di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è quello di avere i tre giocatori, fondamentali per Pioli, entro la fine del mese. Il Milan dopo la Juve sarà chiamato a sfidare il Psg, per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, e il Napoli. Una settimana davvero di fuoco, in cui servirà l’apporto di tutti.