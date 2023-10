De Laurentiis-Garcia, passo verso l’addio: rescissione in vista

Ore delicatissime in casa Napoli, l’addio di Rudi Garcia si avvicina: ecco cosa intende fare il presidente De Laurentiis

Il summit andato in scena lunedì, come raccontato da Calciomercato.it, sembrava aver concesso altro tempo a Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Con il passare delle ore, invece, l’orientamento da parte di De Laurentiis sembra cambiato.

Le parole del presidente azzurro di ieri, del resto, lasciano pochi dubbi. La fiducia nei confronti dell’attuale allenatore è venuta meno. De Laurentiis sta riflettendo un nuovo ribaltone per cambiare le sorti del Napoli. E che l’addio di Garcia sembri sempre più vicino, sarebbe confermato da un ulteriore indizio rilanciato dalle colonne odierne di ‘Repubblica’. L’allenatore oggi tornerà a dirigere la squadra dopo i due giorni di riposo trascorsi in Francia. De Laurentiis potrebbe incontrarlo a Castelvolturno, per proporgli una rescissione consensuale e anticipata dell’accordo. Una soluzione che farebbe comodo a entrambi. Il presidente azzurro in questo modo non pagherebbe un doppio ingaggio, Garcia eviterebbe un altro esonero che per la sua carriera potrebbe rappresentare una macchia definitiva. Poco probabile, stando al quotidiano, l’ipotesi dimissioni.

Napoli, Garcia sempre più vicino al capolinea: De Laurentiis aspetta Conte

L’accelerazione da questo punto di vista è legata alla possibilità crescente di trovare un allenatore in grado di cambiare la rotta del Napoli campione d’Italia, andato incontro a risultati e prestazioni deludenti in questo avvio di stagione.

Le esitazioni di De Laurentiis sono a quanto pare relative alla questione del sostituto. Il numero uno partenopeo vorrebbe Conte e attende il sì dell’ex Ct della Nazionale. E’ lui il nome che lo convincerebbe al 100 per cento, ma per il momento è difficile capire se l’allenatore pugliese accetterà la proposta. Una eventuale alternativa condurrebbe a Tudor, che però è un nome che non scalda ancora del tutto. Ne sapremo di più nelle prossime ore.