UFFICIALE | La Salernitana ha scelto Inzaghi: come cambiano i granata

Filippo Inzaghi riparte da Salerno: nuova avventura da allenatore in Serie A per SuperPippo, scelto dal club granata per sostituire Paulo Sousa

Dopo le esperienze con Milan, Bologna e Benevento, Filippo Inzaghi ritrova la Serie A: ecco come potrebbe giocare la Salernitana con SuperPippo in panchina.

Da Paulo Sousa a Filippo Inzaghi: questo il ribaltone tecnico della Salernitana, reduce da un deludente inizio di stagione scandito da cinque sconfitte e tre pareggi. Troppo poco per una società ambiziosa che punta ad una salvezza tranquilla dopo importanti investimenti del presidente Danilo Iervolino nel suo primo anno e mezzo alla guida della società granata.

Ora toccherà a SuperPippo cercare di invertire il trend negativo delle prime otto giornate di campionato. Ma come? Da quale modulo ripartirà Filippo Inzaghi? Finora la Salernitana con Paulo Sousa ha sempre giocato col 3-4-2-1, adottando la difesa a quattro e un centrocampo più folto solo in occasione della partita con l’Inter.

Salernitana, come giocheranno i granata con Inzaghi in panchina

Nel corso della sua carriera da allenatore, Filippo Inzaghi ha utilizzato diversi moduli, in particolar modo il 4-3-3, sistema di gioco che la Salernitana potrebbe utilizzare vista la presenza di esterni offensivi come Cabral e Tchaouna e di centrocampisti di qualità come Bohinen, Maggiore e Kastanos, oltre a incontristi come Coulibaly e Legowski.

C’è anche abbondanza di difensori centrali: Lovato e Pirola hanno già giocato in coppia con la maglia dell’Under 21, Gyomber e Fazio hanno l’esperienza necessaria per adattarsi e Daniliuc – al netto della giovane età – ha già dimostrato di poter giocare in più ruoli della retroguardia. L’austriaco potrebbe essere utilizzato anche da terzino destro, al pari dei vari Mazzocchi, Bronn e Sambia, questi ultimi due giocatori inutilizzati da Sousa in questo scorcio di stagione. A sinistra l’unico esterno di ruolo è Bradaric, ma la Salernitana potrebbe pescare un’alternativa dal mercato degli svincolati o adattare Pirola e/o Mazzocchi in attesa del mercato di gennaio.

4-3-3, ma anche possibili variazioni sul tema: Inzaghi ha spesso adoperato anche il 4-3-2-1, modulo che ha conosciuto – e bene – anche quando realizzava caterve di gol con la maglia del Milan. L’ex bomber di Piacenza ha però adoperato anche moduli con la difesa a tre e quindi non è da escludere che possa dare continuità alle scelte di Paulo Sousa e Davide Nicola.