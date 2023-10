Silvestri, l’inizio di campionato nell’Udinese e i numeri chiave del portiere

Il portiere dell’Udinese Silvestri è una scelta azzeccata al Fantacalcio? Numeri e statistiche che fanno luce sul suo inizio di campionato.

Portiere titolare dell’Udinese, Marco Silvestri è in club che in questo inizio di campionato di Serie A sta facendo decisamente fatica a raccogliere punti e ad allontanarsi dai bassifondi della classifica.

Classe 1991 e di piede destro, finora Silvestri ha totalizzato otto presenze su otto, costituendo finora uno degli elementi fissi della formazione titolare del tecnico Sottil, che usa schierare un dinamico 3-5-2 in cui però finora sono mancati spunti efficaci e giocate brillanti.

Ebbene, come sta andando in questo inizio di campionato il portiere Marco Silvestri? Quali sono i suoi voti e statistiche al Fantacalcio? Si può ritenere al momento un giocatore affidabile per chi ama giocare al celebre gioco, oppure è preferibile virare su suoi colleghi tra i pali? La sintetica scheda che segue risponderà a queste domande, mostrando cifre e statistiche interessanti su di lui. I dettagli.

Come ha giocato Silvestri nell’ultima partita contro l’Empoli?

La gara contro i toscani ha rappresentato per il portiere Marco Silvestri una sorta di iniziale riscatto, dopo le ultime prestazioni non di altissimo livello. E’ stato infatti chiamato a difendere i pali in più occasioni rispetto al portiere empolese, e si è fatto trovare pronto. La gara è finita con un pareggio a reti inviolate e, se per i friulani è mancato ancora una volta il guizzo vincente, almeno la porta è rimasta al sicuro.

Silvestri ha coperto bene contro le conclusioni degli avversari e si è difeso contro la verve del giovane trequartista Baldanzi. Vero è che l’Empoli ha avuto più occasioni da gol ma non ha trovato mai la conclusione vincente.

Merito di un portiere che, almeno in questa occasione, è stato al posto giusto e al momento giusto. Finora soltanto in tre occasioni ha ottenuto il cd. ‘clean sheet’ e la terza volta è stata proprio nella la gara contro l’Empoli. Per lui la valutazione al Fantacalcio è un 6,5.

Silvestri, i suoi voti al Fantacalcio

Finora in 720 minuti giocati Marco Silvestri ha subito ben 12 gol. Sicuramente si tratta di un dato che pesa a livello di malus nel gioco del Fantacalcio ed infatti, le sue prestazioni sono state sufficienti soltanto nelle tre gare in cui non ha subito alcuna rete.

Oltre all’ultima giornata, ci si riferisce in particolare alla terza giornata di campionato, Udinese – Frosinone, e alla giornata successiva, Cagliari – Udinese, in cui il portiere classe 1991 ha conservato inviolati i pali. Per lui in queste due ultime gare una valutazione pari a 6.

Molto peggio nelle altre gare in cui, a causa dei gol subiti, sono arrivate valutazioni tra un massimo di 4,5 e un minimo di 1,5. Quest’ultimo voto, molto negativo, è arrivato in occasione della gara contro il Napoli, in cui i partenopei hanno vinto allo stadio Maradona infliggendo un sonoro 4-1 al club friulano, che è andato a segno con il solo Samardzic.

Al contempo vero è che le prestazioni in porta di Silvestri finora sono, almeno in parte, condizionate da quelle degli altri giocatori dell’Udinese, che non si stanno esprimendo al meglio delle loro possibilità.

Silvestri come ha commentato su Instagram

Il portiere in forza all’Udinese, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Per quanto riguarda le ultime gare, Silvestri ha preferito non postare nulla su Instagram, mantenendo un profilo basso in vista di tempi migliori, prestazioni più convincenti e, soprattutto, la prima vittoria in Serie A che – c’è da scommettere – sarà fatta oggetto di un post ad hoc.

L’ultimo post di Silvestri risale infatti al 21 settembre, e lo ritrae in un momento di divertimento videoludico allo stadio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARCO SILVESTRI (@marco_silvestrigk)

Silvestri nella probabile formazione della partita Udinese – Lecce

La pausa di campionato arriva in un momento adatto all’Udinese, che non sta affatto brillando e che ha bisogno di ricaricarsi sia a livello fisico che mentale. Lunedì 23 ottobre la squadra scenderà di nuovo in campo per la nona giornata del massimo torneo nazionale, affrontando il Lecce tra le mura amiche.

Tifosi e coloro che hanno scelto Silvestri al Fantacalcio sperano in una miglior condizione atletica complessiva dell’Udinese e in una maggior efficacia nel creare occasioni da gol, e concretizzarle.

Allo stadio Friuli arriverà – dicevamo – il Lecce, una squadra nel complesso in forma e che, continuando di questo passo, potrebbe rivelarsi la sorpresa del campionato. L’Udinese è avvisata e lo stesso Marco Silvestri sa che dovrà fare una prestazione senza sbavature per evitare le reti di un club che sta dimostrando freddezza e cinismo in varie occasioni di questo campionato di Serie A.

Nel 3-5-2 del tecnico Sottil non paiono esservi particolari dubbi sulla formazione che potrà essere schierata. Le gerarchie almeno per il momento restano confermate e, salvo problemi fisici dell’ultima ora, i nomi sono quelli elencati:

Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Pereyra, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin/Success, Lucca.

Silvestri nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

A seguire alcuni numeri interessanti che, in breve, sintetizzano l’andamento di Silvestri in queste prime otto giornate di campionato. Eccoli:

Partite a voto: otto;

Gol subiti: dodici;

Assist: zero;

Gol subiti casa/trasferta: 7/5;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Rigori parati: zero;

Autoreti: zero.

Silvestri è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

La scuola italiana dei portieri si conferma tra le migliori al mondo e Silvestri ne è, nel complesso, un degno rappresentante. Di piede destro, sa essere agile, tempestivo e coraggioso nelle scelte.

I riflessi sono una sua prerogativa, come pure l’estensione, e più volte è stato in grado di dare sicurezza sia in ipotesi di conclusione a pochi metri che in caso di tiro dalla distanza. Non disdegna l’uscita rapida sul portatore di palla ed è anche capace di coprire la porta in ipotesi di uno contro uno.

Sostanzialmente Marco Silvestri, pur non rappresentando propriamente una prima scelta al Fantacalcio vista la concorrenza, è tutto sommato un elemento affidabile, come già nella passata stagione. Specialmente per chi al Fantacalcio si serve del modificatore difesa, rappresenta un buon giocatore per la propria rosa. Lo scorso anno, con la media voto del 6.24, ha ottenuto una Fantamedia finale del 4.97 pur con i 48 gol subiti in 38 partite.

Quest’anno ha già incassato 12 gol in 8 gare, ma paga l’inizio della formazione dell’Udinese nell’insieme, poiché le abilità ci sono e ha già dimostrato più volte di averle – come ad esempio nell’ultima gara di Serie A contro l’Empoli.