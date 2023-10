Salernitana, oggi la scelta sull’allenatore: Inzaghi in pole per sostituire Paulo Sousa | CM.IT

Nelle prossime ore la Salernitana dovrebbe comunicare il nome del suo nuovo allenatore. Prima verrà formalizzato l’esonero di Paulo Sousa

Dal 15 febbraio al 10 ottobre: potrebbe durare meno di otto mesi l’avventura sulla panchina della Salernitana di Paulo Sousa. Il tecnico lusitano è un passo dall’esonero.

Notte di riflessione in casa Salernitana. Una notte di riflessione per patron Danilo Iervolino che nelle prossime ore dovrà sciogliere le riserve in merito alla panchina della squadra granata. La sconfitta per 3-0 maturata allo U-Power di Monza ha portato il presidente del club campano a convocare un summit tenutosi ieri a Milano dove ha incontrato l’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Argomento, il deludente inizio di stagione e le decisioni da prendere in merito. E come sempre, o quasi, succede nel calcio, a pagare è l’allenatore: quel Paulo Sousa che aveva portato la Salernitana ad una salvezza tranquilla con 42 punti e risultati contro tutte le big incontrate nel finale dello scorso campionato, compreso il Napoli che si accingeva a festeggiare lo scudetto prima del gol di Dia. E proprio a Napoli, poco dopo, sono iniziati i problemi: l’incontro con Aurelio De Laurentiis, le dichiarazioni estive sul mercato e sulla rosa indebolita, tutti momenti che hanno lentamente incrinato il rapporto tra Paulo Sousa e la Salernitana.

Salernitana, oggi la decisione sull’allenatore: le ultime

L’inizio di campionato era stato incoraggiante, con le vittorie sfiorate contro Roma e Udinese. Poi, da quel momento, un solo altro pareggio (in casa contro il Frosinone) e ben cinque sconfitte, tutte pesanti a loro modo. Quelle negli scontri diretti con Lecce, Empoli e Monza e le goleade contro Inter e Torino.

Sedici gol subiti, appena quattro fatti. Numeri che hanno spinto Danilo Iervolino a decidere per l’esonero di Paulo Sousa, anche se per il momento non vi sono comunicazioni ufficiali in merito. Comunicazioni che potrebbero arrivare nelle prossime ore. Poi la palla passerà al nuovo allenatore, il quale avrà il delicato compito di preparare le prossime due importanti partite contro Cagliari e Genoa.

Il favorito è Filippo Inzaghi: reduce dall’esperienza sulla panchina della Reggina, SuperPippo potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Ieri ha incontrato Danilo Iervolino, discutendo di tutto, compresi i dettagli del contratto che potrebbe portarlo all’ombra del castello Arechi. Accordo fino a giugno 20224, con bonus salvezza e opzione di rinnovo in caso di permanenza in massima serie stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it.

Porterebbe con sé il vice Maurizio D’Angelo, un preparatore atletico e un collaboratore tecnico. Nello staff tecnico ritroverebbe Michelangelo Rampulla, oggi preparatore dei portieri dell’ippocampo e in passato compagno di squadra di Inzaghi ai tempi della Juventus. Nelle prossime ore la decisione, ma occhio alle possibili sorprese dell’ultim’ora.