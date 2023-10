Napoli-Luis Enrique, nessun rimpianto: “Menomale che è andato in Francia”

Le dichiarazioni del numero uno del Napoli sull’allenatore spagnolo, cercato nel corso dell’estate per la panchina azzurra

Aurelio De Laurentiis senza peli sulla lingua. Il numero uno del Napoli, a margine di un evento, tenutosi alla Luiss, ha parlato a 360 gradi del momento della sua squadra.

Argomento principale è stato chiaramente quello relativo alla panchina, messa in discussione dopo il ko contro la Fiorentina. L’inizio di stagione è stato alquanto complicato e per i campioni d’Italia, la vetta della classifica, occupata dal Milan, è già lontana sette punti.

Ci si aspettava un avvio non facile, dopo il cambio in panchina, ma non così difficile. Rudi Garcia è finito nel mirino della critica, non solo da parte dei media, ma anche con i giocatori e i tifosi il rapporto non sta funzionando. Per De Laurentiis sono dunque ore di riflessione e un allontanamento del francese non si può certo escludere, anzi. I profili che più piacciono al presidente del Napoli, come abbiamo scritto su Calciomercato.it, sono quelli di Antonio Conte e Igor Tudor.

Napoli, da Luis Enrique a Thiago Motta: parla De Laurentiis

In estate, invece, erano altri i nomi che sono stati accostati ai campioni d’Italia. De Laurentiis – non ‘è certo un segreto – ci ha provato con decisione con Luis Enrique, ma senza successo.

Il mancato arrivo sotto il Vesuvio, dello spagnolo, non sembra però essere visto come un rimpianto: “Ho chiamato Luis Enrique e menomale che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo”.

Lo spagnolo non è stato l’unico profilo cercato da De Laurentiis, che ha confermato l’interesse per uno degli allenatori emergenti della Serie A, che tanto bene sta facendo in questo inizio di stagione: “Ho interrogato Thiago Motta, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che aveva fatto quello che ha fatto”, ha poi concluso il numero del Napoli. Chissà dove sarebbero oggi in classifica gli azzurri, se De Laurentiis fosse riuscito a convincere uno tra Luis Enrique e il tecnico del Bologna.