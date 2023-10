L’Inter su Broja: alla scoperta del giovane bomber del Chelsea

Negli ultimi giorni si è parlato anche del profilo di Armando Broja per l’attacco dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio interno contro il Bologna di Thiago Motta, affronterà questa sosta al secondo posto in classifica alle spalle del Milan di Stefano Pioli che, dopo il derby della Madonnina, si è rilanciato nel campionato italiano di Serie A senza compiere passi falsi, a differenza proprio della Beneamata che, nonostante l’exploit, ha perso per strada cinque punti potenzialmente sanguinosi contro i felsinei e contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Uno dei problemi che si sono visti, soprattutto dopo l’infortunio di Marko Arnautovic, è senza dubbio quello dell’attacco. All’Inter serve un bomber, sicuramente in futuro, ma forse anche nella prossima finestra di calciomercato, quella invernale. Nel mirino sembrano esserci diversi nomi, uno di questi risponde al profilo di Armando Broja, centravanti di proprietà del Chelsea di Mauricio Pochettino. Il giocatore con doppia nazionalità albanese ed inglese è di sicuro uno dei centravanti con maggior prospettiva del panorama europeo.

Chi è Armando Broja: ecco il bomber per l’Inter

Armando Broja, classe 2001, è alto un metro e 91 ed è in grado di abbinare doti tecniche a una fisicità da centravanti vecchissima scuola. Il suo contratto con il Chelsea è in scadenza nel 2028 e i Blues valutano l’originario di Slough almeno 35 milioni di euro. Un prezzo decisamente alto per quello che sarebbe però un investimento a lunghissimo termine per l’Inter, che tra l’altro vanta ottimi rapporti con il Chelsea.

C’è però un ‘ma’ ed è rappresentato dalle parole di oggi di Piero Ausilio, direttore sportivo della Beneamata che ha affermato nelle ultime ore: “Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja, so che sta recuperando da un infortunio grave e che ha anche segnato un gol. Spero per voi che da giovedì possa essere importante per la Nazionale. All’Inter però non c’è nessuna possibilità”.