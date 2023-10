Fermati Maignan e Sarri: le decisioni del giudice sportivo

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo per le gare dell’ottava giornata di Serie A: stop per Maignan e Sarri

Tutto come previsto: una giornata di squalifica per Mike Maignan, dopo l’espulsione subita nel finale di Genoa-Milan. Il portiere è stato fermato per un turno per un “fallo grave di gioco”. Stop per somma di ammonizioni per Theo Hernandez: i due francese salteranno quindi il big match contro la Juventus in programma alla ripresa del campionato.

Una giornata di squalifica anche per Josep Martinez, portiere del Genoa, mentre devono stare attenti al prossimo giallo Maleh dell’Empoli e Paredes della Roma, entrambi entrati in diffida.

Dai calciatori all’allenatore con un turno di squalifica per Maurizio Sarri, espulso nel corso della sfida tra Lazio e Atalanta. Il tecnico è stato fermato “per aver protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.

Per quanto riguarda le società, ammende per Genoa (7.000), Torino (5.000), Juventus (3.000) e Lecce (1.500).