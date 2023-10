Rinnovo o addio gratis, per Rabiot arriva la svolta

La Juventus non vuole farsi sfuggire via il proprio calciatore, ma le sirene della Premier League suonano sempre più forti

Mentre sul campo Allegri si gode il successo nel derby e il terzo posto in classifica, in piena zona Champions, la Juventus lavora anche fuori dal campo per garantire i rinforzi adeguati ad una rosa che vuole ambire a lottare per il titolo.

Giuntoli sonda il mercato alla ricerca dei colpi per alzare la qualità della squadra bianconera, ma deve fare i conti anche con le possibili partenze. Una in particolare potrebbe rappresentare una grande perdita per la Juve: Adrien Rabiot. Già a fine della scorsa stagione, con il contratto in scadenza, il francese sembrava destinato a lasciare Torino.

Alla fine, le parti sono riuscite a trovare un accordo per il rinnovo, ma per un solo anno. Ecco perché in questi mesi il nome di Rabiot sta tornando in maniera forte sul fronte mercato. La Juventus vorrebbe prolungare ancora il contratto dell’ex Paris Saint-Germain, ma deve fare i conti con le sirene che suonano forti dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, lo United non molla Rabiot

In particolare, come rilancia anche ‘elnacional.es’, il Manchester United starebbe in forte pressing su Rabiot per prenderlo a parametro zero la prossima estate.

Una situazione che ricorda quella accaduta un anno fa quando sembrava tutto fatto per il trasferimento del calciatore all’Old Trafford. Alla fine le richieste della mamma-agente di Rabiot fecero saltare l’affare, ma l’interesse dei Red Devils per il 28enne di Saint-Maurice non è mai passato di moda.

Da gennaio, il calciatore potrebbe firmare con qualsiasi club e lo United vorrebbe provare ad accelerare per coronare un inseguimento che dura ormai da anni. Dall’altro lato però c’è la Juventus che non ha alcuna intenzione di rinunciare a Rabiot e sta lavorando per strappare il sì al rinnovo. Senza dimenticare che tra i due litiganti può sempre arrivare il terzo a godere: dall’Atletico Madrid al Newcastle, il ‘Duca’ fa gola a tanti.