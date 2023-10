Juventus, bivio Allegri: la firma entro fine anno

Allegri e il futuro alla Juventus potrebbero decidersi entro la fine del 2023; si vuole evitare di portare il tecnico a scadenza

Nell’ultima giornata di campionato, la Juventus ospitava il Torino nel derby della Mole; una partita fondamentale per i bianconeri che, nonostante le assenze di Chiesa e Vlahovic, dovevano dare una risposta dopo il pareggio contro l’Atalanta. Serviva un successo ed è arrivato grazie a due gol su palla inattiva; prima Gatti e poi Milik hanno steso i granata e regalato tre punti importantissimi alla loro squadra considerando il mezzo passo falso dell’Inter.

Successo fondamentale per i bianconeri. Allegri, infatti, va alla sosta al terzo posto e a meno quattro dalla vetta della classifica occupata dal Milan. Al rientro dalla pausa ci sarà proprio al sfida in casa dei rossoneri, uno snodo cruciale per la stagione della Juve. Una partita particolare anche per Allegri che, nonostante venga criticato per il tipo di gioco proposto, sta mostrando di poter essere determinante per la sua squadra.

Il derby lo ha cambiato con l’inserimento di Milik che ha dato un peso maggiore all’attacco bianconero. Allegri sta ruotando il più possibile i suoi calciatori. Altro merito del tecnico livornese è stata la capacità, nella scorsa stagione, di tenere in piedi la barca in una situazione decisamente burrascosa tra tribunali e penalizzazioni.

Allegri e il futuro: decisione entro fine anno

Stando a quanto riferisce Tuttosport, Allegri e la Juventus si parleranno entro fine anno per discutere del futuro del tecnico. L’allenatore ha un contratto fino al 2025 e la sensazione è quella di non voler portare Allegri a scadenza.

Dopo otto giornate, il club bianconero è al terzo posto della classifica; giusto parlare della brutta prestazione fornita contro il Sassuolo e del secondo tempo di Bergamo ma non possiamo non andare a menzionare quanto mostrato contro Udinese, Lazio e anche Torino dove la squadra ha pressato, corso e sfruttato al meglio le occasioni create. La stagione è appena iniziata e l’obiettivo deve essere lottare fino alla fine per lo scudetto. Prima del nuovo anno la decisione se fargli firmare il rinnovo del contratto oppure iniziare a pensare ad un nuovo allenatore, con il livornese che potrebbe decidere di accettare le lusinghe dell’Arabia Saudita.