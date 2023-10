PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-TORINO 2-0: Gatti graffia il suo Toro, male Milinkovic-Savic

Un derby non emozionante, sopratutto nel primo tempo, termina con la vittoria della Juventus per 2-0. Decisivi la zampata di Federico Gatti in avvio di ripresa e il gol di Milik. Il Torino tiene finché può, ma non punge e cade sotto i colpi amici del portiere Milinkovic Savic

Tra i granata di Juric, pochi squilli. In negativo, si mette in mostra il portiere Milinkovic-Savic che, con una uscita calibrata male, apre una autostrada al colpo di testa di Milik per il raddoppio.

Il Derby della Mole si presenta come una gara molto fisica, con un primo tempo parecchio bloccato. Qualche imbucata da entrambe le parti, ma nessuna vera occasione da gol. Tanti, invece, i contrasti e i duelli in mezzo al campo. La ripresa viene aperta da un tap-in di Gatti, che buca Milinkovic-Savic da zero metri. Lo stesso portiere, spalanca la rete in occasione del gol del raddoppio di Milik, neoentrato.

JUVENTUS

Szczesny 6

Gatti 6,5

Bremer 6

Danilo 6

Weah 5,5

McKennie 5,5

Locatelli 6

Rabiot 6,5

Kostic 6 (Dal 76′ Cambiaso 6)

Kean 6,5 (Dall’86’ Yildiz 6)

Miretti 6 (Dal 45′ Milik 6,5)

All. Allegri 5,5: Non una buona Juve nel primo tempo, meglio nella ripresa. Bene il cambio di Milik, che paga. Al netto delle assenze pesanti davanti però questa squadra deve fare meglio nella proposta di gioco.

TOP JUVENTUS: GATTI 6,5 – Di famiglia granata, sente la partita come nessuno. Nel primo tempo amministra senza problemi una frazione avuta di emozioni. Nella ripresa graffia il suo Toro con una zampata in area. Aspetta il check del Var… e poi si fa tutto il campo per esultare sotto la Sud, oggi presente con bandiere e tamburi, prendersi l’abbraccio dei tifosi.

FLOP JUVENTUS: WEAH 5,5 – Schierato, finalmente, da Allegri nell’XI titolare, fa poco per confermare la scelta del tecnico. Qualche sgasata nel primo tempo, si eclissa nella ripresa. Quando deve andare sul fondo, va dentro, e viceversa. Da rivedere.

TORINO

Milinkovic-Savic 5

Tameze 6,5

Schuurs 6

Rodriguez 6 (Dall’84’ Vojvoda sv)

Bellanova 6,5

Ilic 6 (Dall’84’ Pellegri sv)

Ricci 6

Lazaro 6 (Dall’84’ Gineitis sv)

Vlasic 6,5

Seck 6 (Dal 71′ Sanabria 6)

Zapata 5,5

All. Juric 6: Il suo Torino tiene nel primo tempo, complice anche una Juve poco arrembante. Non crea, pensa a rompere le manovre bianconere… e alla lunga questo atteggiamento si paga. Bene l’idea di Tameze in mezzo alla difesa, per sopperire all’emergenza.

TOP TORINO: Bellanova 6,5 – Il Torino è poca roba e con una difesa arrangiata, cerca di non scoprirsi troppo. L’unico a spingere è Bellanova, il più frizzante dei suoi. Nonostante una ammonizione per un fallo di Rabiot, sono da segnalare discese sulla fascia e cross interessanti. Ci prova, con vivacità.

FLOP TORINO: Milinkovic-Savic 5 – Poco può sul gol di Gatti, ma sul 2-0 della Juve esce male sul cross da corner. Calcola male la traiettoria della sfera, Milik è abile a saltare e anticipare l’uscita del serbo. L’attaccante bianconero ringrazia e insacca senza troppi problemi. Anche sul primo gol, poteva fare meglio sul gioco aereo.

Il tabellino del Derby della Mole tra Juventus e Torino

La Juventus vince un derby non entusiasmante grazie alle reti di Gatti e Milik. Di seguito il tabellino del match.

JUVENTUS – TORINO 2-0

Gatti 51′ (J), Milik 62′ (J)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (Dal 76′ Cambiaso); Kean (Dall’86’ Yildiz), Miretti (Dal 46′ Milik). All. Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez (Dall’84’ Vojovoda); Bellanova, Ilic (Dall’84’ Pellegri), Ricci, Lazaro (Dall’84’ Gineitis sv); Vlasic, Seck (Dal 71′ Sanabria); Zapata. All. Juric.

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

Assistenti: Berti e Rossi

IV: Marchetti

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna

Ammoniti: Bellanova 21′ (T), Gatti 71′ (J)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 6′; spettatori 39.602