Infortunio Dybala, Roma in ansia: ecco quanto resta fuori

Il successo della Roma in casa del Cagliari è stato macchiato dall’infortunio di Dybala; per l’argentino il rischio è un lungo stop

L’ottava giornata di campionato ha visto la Roma fare visita al Cagliari; un match tanto delicato quanto importante per i giallorossi che volevano la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Frosinone. Obiettivo diverso per i ragazzi di Ranieri alla ricerca del primo successo in Serie A; alla fine è stata una partita a senso unico con gli uomini di Mourinho ad essersi imposti con il netto punteggio di quattro a uno.

Grande protagonista, ancora una volta, Lukaku; l’attaccante belga realizza una doppietta e conferma quanto sia fondamentale per la Roma. Ottima prestazione anche di Belotti con il centravanti ad aver segnato un grandissimo gol; giocatore completamente diverso rispetto a quello visto lo scorso anno. Tante le note positive, dunque, per i giallorossi ma anche un tasto decisamente dolente; a pochi minuti dalla fine del primo tempo, infatti, Dybala si ferma in mezzo al campo a causa di un contrasto avvenuto pochi istanti prima vicino alla propria area di rigore.

Sin da subito si è avuta la sensazione che non fosse qualcosa di poco conto; Dybala, infatti, aveva le mani sul volto ed è uscito dal campo trattenendo le lacrime a fatica. Nel post partita Mourinho ha sottolineato di non essere ottimista dal momento che lo stesso giocatore argentino non lo era. Lo sosta può rappresentare, sicuramente, un punto a favore dell’attaccante anche se il rischio di un lungo stop sembra essere abbastanza concreto.

Dybala tiene in ansia la Roma: rischia due mesi di stop

Per la Joya distorsione al ginocchio e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’argentino rischia uno stop di due mesi. Situazione per nulla semplice sia per il ragazzo ma soprattutto per la Roma di Josè Mourinho considerando l’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco giallorosso.

La sensazione è che i tempi minimi di recupero siano pari ad un mese a patto che non ci sia nessun tipo di lesione; come detto, però, Dybala rischia di restare due mesi fermo per il possibile interessamento del menisco o per la possibile elongazione del legamento collaterale. Esiste anche il pericolo (ma nessuno a Roma vuole pensarci) di sei mesi di stop qualora ci fosse l’interessamento del legamento crociato.

Una cosa è certa: il successo della Roma a Cagliari e una serenità che la squadra sta cercando di ritrovare è stata minata dallo stop di Dybala con i giallorossi che rischiano di dover fare a meno della stella argentina per diverso tempo.