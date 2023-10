Infortunio Dybala al ginocchio, arriva la diagnosi

Arriva la diagnosi dell’infortunio di Paulo Dybala: l’attaccante argentino si è fermato durante la partita vinta a Cagliari

Una bella giornata macchiata dall’infortunio di Paulo Dybala: la Roma deve fare i conti con un nuovo problema fisico accusato dall’attaccante ex Juventus e Palermo.

In casa Roma non filtra ottimismo circa le condizioni di Paulo Dybala. La Joya ha alzato bandiera bianca nel primo tempo di Cagliari-Roma, costringendo José Mourinho a sostituirlo dopo appena quaranta minuti di gioco. Una brutta notizia per la squadra giallorossa come confermato dallo stesso tecnico portoghese a fine partita, senza usare troppi giri di parole: “Su Dybala non c’è ottimismo, mi fido sempre dei miei giocatori. Se lui non è ottimista, non lo sono nemmeno io. I dettagli medici li daranno i dottori dopo gli esami”.

Insomma, lo stesso Paulo Dybala avrebbe espresso pessimismo circa le sue condizioni. E ora arriva la diagnosi: l’attaccante argentino ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, infortunio la cui entità verrà valutata con maggiore precisione nel corso dei prossimi giorni.

Roma, la diagnosi su Dybala

Se non saranno rilevati versamenti nel ginocchio, già tra stasera e domani mattina Paulo Dybala potrebbe essere sottoposto agli esami strumentali di rito al fine di avere maggiori certezze circa il suo problema fisico e – soprattutto – per quanto concerne i tempi di recupero dell’ex Juventus, giocatore capace di spostare gli equilibri di gioco e di incidere sui risultati con la sua qualità e le sue giocate.

“Sicuramente perdiamo Paulo per abbastanza tempo, vediamo se riusciamo a recuperare gli altri quattro infortunati” ha sottolineato a fine partita José Mourinho, evidenziando la sua preoccupazione circa le condizioni di Paulo Dybala. In tal senso rappresenterà un aiuto importante la sosta del campionato che consentirà al giocatore di lavorare con lo staff sanitario giallorosso senza l’esigenza di forzare i tempi e bruciare le tappe del rientro. Difficile, dunque, per il momento stilare tabelle e immaginare quando Paulo Dybala tornerà a disposizione di Josè Mourinho in vista dei prossimi impegni della squadra giallorossa.