Il regalo della Befana per Allegri è nerazzurro: colpo gobbo Giuntoli

Allegri, nella sessione invernale di mercato, potrebbe ricevere un regalo decisamente importante per rinforzare la propria rosa

La Juventus, dopo otto giornate di campionato, è in una buonissima posizione di classifica; il successo nel derby, per due a zero, ha regalato ai bianconeri il terzo posto con diciassette punti, meno due dall’Inter e meno quattro dal Milan con la sfida contro i rossoneri alla ripresa del campionato. Una partita fondamentale per capire le ambizioni dei ragazzi di Allegri.

I bianconeri, dunque, arrivano alla sosta nel miglior modo possibile; l’unica nota negativa, in questa prima parte di stagione, riguarda Pogba. Il centrocampista francese, dopo le difficoltà fisiche dello scorso campionato, sperava di poter essere un fattore aggiunto per i bianconeri e trascinare la squadra verso grandi traguardi. Le cose sono andate in maniera completamente diversa; la positività (confermata poi dalle controanalisi) è stata una vera e propria doccia fredda per il francese.

Un problema sia per il giocatore ma soprattutto per la Juventus; il club bianconero, infatti, non potrà contare sull’apporto di un calciatore che, prima dello stop, stava mostrando quelle qualità che avrebbero potuto dare una mano alla sua squadra. Ora, per la società bianconera, la necessità di trovare un sostituto; la sensazione è che a gennaio possa arrivare un rinforzo a centrocampo nel tentativo di regalare ad Allegri un giocatore in grado di dare il giusto contributo per essere competitivi fino alla fine.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners al posto di Pogba? Giuntoli tenta il colpo

Uno dei giocatori che potrebbe far molto bene alla Juventus è Koopmeiners dell’Atalanta; il centrocampista piace ai bianconeri e Giuntoli sembra intenzionato a tentare il grande colpo già nella prossima sessione invernale di mercato. Missione per nulla semplice considerando l’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco bergamasco e la voglia, dell’Atalanta, di vivere una stagione da protagonisti assoluti.

Koopmeiners ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno del 2025 e la sua valutazione sembra aggirarsi intorno ai cinquanta milioni di euro. Cifra decisamente importante per un centrocampista che ha la possibilità di essere impiegato in diversi ruoli; il classe 1998 può giocare sia da mezzala sia da trequartista alle spalle della prima punta.

Dal punto di vista tattico, dunque, si sposerebbe perfettamente con il 3-5-2 di Allegri; all’interno di questo modulo porterebbe diverse soluzioni e alzerebbe, non di poco, la qualità della rosa bianconera. Giuntoli sembra voler provare il colpaccio nel corso della prossima sessione di mercato invernale ma l’operazione, è giusto ribadirlo, non è per nulla semplice.