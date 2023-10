Dall’Inter al Milan: colpo stellare per la mediana

Spunta un nuovo possibile derby milanese di calciomercato. Le ultime dalla Spagna hanno come protagonista uno dei migliori centrocampisti del panorama europeo

Dal derby sul campo, per lo Scudetto, a quello possibile sul calciomercato. E sarebbe l’ennesimo… Inter contro Milan, stavolta protagonista uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo.

Parliamo di Martin Zubimendi, ventiquattrenne pilastro della Real Sociedad che a metà settembre ha affrontato l’Inter in Champions League nella prima giornata della fase a gironi. Proprio nel match di San Sebastian la dirigenza nerazzurra ha potuto osservare da vicino le qualità del numero 4 della squadra di Alguacil attualmente sesta in campionato.

Dalla Spagna, in verità, emerge però il Milan come big di Serie A concretamente interessata al cartellino di Zubimendi, un calciatore di assoluta qualità che, tuttavia, negli anni ha avuto un upgrade anche nella fase di interdizione. Un centrocampista a tutto tondo, o meglio un playmaker che i rossoneri di fatto non hanno vista l’assenza causa infortunio di Bennacer. Reijnders gioca lì al centro, ma ha caratteristiche differenti sia dall’algerino che dallo stesso Zubimendi, un assoluto punto fermo degli spagnoli primi insieme all’Inter nel Girone D di Champions dopo i primi 180′.

Milan, due ostacoli per Zubimendi

Zubimendi è comunque un obiettivo non semplice per le nostre società, in questo caso per Inter e Milan. I motivi sono due: la concorrenza e il prezzo. La Real Sociedad lo valuta una cifra importante, forse solo poco meno della clausola fissata a 60 milioni di euro. Il club basco si fa forte di un contratto – rinnovato un anno fa – che scade a giugno 2027.

La sopracitata concorrenza, poi, è un altro fattore che gioca a vantaggio della società biancoblu. Su tutti quella inglese, con ‘Okfichajes’ che cita esplicitamente il Manchester United. La fonte ispanica dà i ‘Red Devils’ in aperta sfida con il Milan, oltre che con una serie di altri prestigiosi team europei.

Quelli della Premier sono, ovviamente, i favoriti per via di una maggiore disponibilità economica, anche se il calciatore potrebbe preferire la permanenza in Spagna o il trasloco in Italia, due campionati in cui si gioca un calcio più congeniali alle sue caratteristiche.