Dal Napoli alla Juve, Giuntoli sfida De Laurentiis

Dal Napoli alla Juventus, possibile ‘duello’ sul mercato tra Giuntoli e De Laurentiis. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Campionato di Serie A di nuovo in pausa per la seconda sosta programmata per le Nazionali. Il weekend è andato in archivio con il ko interno del Napoli di Rudi Garcia.

A raggiungere la Juventus al terzo posto è stata la Fiorentina, vincente al Maradona per 3-1. I bianconeri hanno recuperato due punti sull’Inter, restando in scia del Milan capolista. Alla ripresa dopo la sosta sarà Milan-Juve, nel frattempo si parla anche di calciomercato.

Le due big coinvolte sono Napoli e Juventus, che potrebbero presto sfidarsi per un nuovo gioiello che si sta mettendo in mostra sul panorama internazionale.

Calciomercato Juventus, duello col Napoli per Musa

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, Juve e Napoli stanno monitorando la situazione di Petar Musa, 25enne attaccante del Benfica.

Il centravanti croato si sta mettendo in mostra con la maglia del Benfica e in questo avvio di stagione ha già collezionato 4 gol e un assist. Il costo del suo cartellino, ora intorno ai 10 milioni di euro, sembra destinato ad aumentare nei prossimi mesi. Juventus e Napoli, dunque, sono già alla finestra.