Caso Garcia-Politano: “Gliene avrei dette di tutti i colori”

Situazione complicata in casa Napoli: il tecnico francese finisce nel mirino della critica per le sue scelte. Ma fa discutere anche quanto fatto dall’italiano

E’ cambiato il vento in casa Napoli. Gli azzurri, campioni d’Italia, stanno faticando terribilmente a tenere il passo delle grandi e la vetta della classifica, dopo solo otto giornate, sono già lontani sette punti. Il cambio da Luciano Spalletti a Rudi Garcia, sta pesando parecchio, tanto che la panchina del francesi ha già iniziato a traballare.

Ieri è arrivato il pesante ko contro la Fiorentina e la prima vera contestazione da parte dei tifosi. Tra i giocatori del Napoli si continua a respirare nervosismo e quanto fatto da Politano certifica il momento complicato.

Il comportamento dell’italiano è chiaramente da condannare: “Io gliene avrei dette di tutti i colori a Politano – afferma Walter Novellino ai microfoni di TvPlay -. Non è simpatico fare quello che ha fatto lui. Deve intervenire il presidente”.

Napoli, Novellino: “A Garcia serve aiuta. Osimhen non va tolto”

Il 70enne tecnico di Montemarano ha poi detto la sua sulla situazione legata a Rudi Garcia: “E’ un buon allenatore, la società deve parlare con i ragazzi – prosegue Novellino -. Bisogna entrare dentro una casa, quando sei nuovo, con il piede giusto. Qualcosa manca, credo che ha bisogno di aiuto da parte della società“.

Anche ieri è arrivata la scelta di sostituire Osimhen. Una decisione quella di Garcia che inevitabilmente ha fatto discutere “Io non lo tolgo, perché attacca la profondità, gli do più responsabilità – afferma Novellino -. In questo forse Garcia, sbaglia, però non conosco i suoi pensieri e l’ambiente in questo momento. Credo che sia fondamentale dialogare con i calciatori”.

Un’ultima battuta è legata alla Salernitana, che verosimilmente ben presto si affiderà ad una nuova guida: “Se la chiamasse il club campano? Io non sono tra gli allenatori raccomandati“, ha risposto Novellino.