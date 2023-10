Cagliari, Ranieri non è in discussione: le ultime sulla panchina I CM.IT

La posizione di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari è solida

L’ultimo posto in classifica e il ko di ieri contro la Roma non cambiano infatti i piani del Cagliari, che punta forte sul tecnico romano per guidare la squadra nella stagione del ritorno in A.

È chiaro: in vista di gennaio serviranno degli accorgimenti sul mercato, possibilmente in difesa, considerando che alcuni calciatori non si sono rivelati all’altezza della situazione. Ma la squadra non potrà essere ovviamente stravolta.

L’altro tema caldo è quello dell’attacco: Petagna, arrivato dal Monza la scorsa estate, è sempre fermo a zero gol e non è riuscito ancora ad incidere. Diverso, invece, il discorso per Matteo Prati: il centrocampista classe 2003 ha dimostrato anche ieri tutte le sue qualità e potenzialità. Grande visione di gioco, pagato circa 5 milioni: è considerato da tutti un predestinato, e per lui si sono mosse già alcune big.