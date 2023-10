A Monza splende una stella in panchina: Palladino è già pronto per una big

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, sta facendo benissimo con i brianzoli e il suo nome potrebbe essere di nuovo accostato alle panchine dei top club italiani: le ultimissime sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Un inizio di stagione da urlo quello del Monza di Raffaele Palladino che, con la vittoria perentoria in casa contro la Salernitana per 3-0, si è confermato come uno dei club più in forma del campionato italiano di Serie A attestandosi, in questa sosta per le nazionali, al settimo posto in classifica.

Un piazzamento eloquente di quella che è la gestione tecnica, precisa e sorprendente, di Raffaele Palladino, succeduto a Giovanni Stroppa dopo alcune gare della scorsa annata. L’allenatore ed ex giocatore fra le altre di Genoa e Juventus ha dimostrato e sta dimostrando di meritare i risultati e il seguito che sta ottenendo. Basti pensare ai clamorosi exploit dell’anno passato con la vittoria a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi o il trionfo in casa contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Raffaele Palladino è un astro emergente della panchina e potrebbe già essere pronto per fare il grande salto in un top club del campionato italiano di Serie A.

Palladino è pronto per una panchina top: ecco dove potrebbe andare

Per i discorsi su un futuro in una big del nostro campionato dobbiamo ovviamente aspettare il termine di questa stagione. Se il Monza di Raffaele Palladino dovesse continuare a raccogliere risultati di questo tipo una chiamata non stenterebbe ad arrivare. Le possibili panchine sarebbero diverse. Occhio infatti a quello che succederà con il Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri stanno soffrendo dopo l’addio di Luciano Spalletti e il francese, almeno per il momento, non sembra essere all’altezza.

Attenzione inoltre a quello che succederà alle guide tecniche di Inter, Milan e Juventus. Molto dipenderà dai risultati ovviamente, ma nelle short list dei papabili successori rispettivamente di Inzaghi, Pioli e Allegri, il nome di Palladino potrà essere di certo uno dei primi a campeggiare.