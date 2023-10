Vlahovic via subito, 80 milioni dal top club

Assalto immediato a Dusan Vlahovic, il top club sarebbe pronto ad offrire fino a 80 milioni di euro. L’indiscrezione di mercato in casa Juve

Ancora una volta il Derby della Mole è bianconero. Niente da fare per il Torino, ko all’Allianz Stadium per 2-0 nel secondo anticipo dell’ottava giornata di Serie A.

Una vittoria pesante per la Juventus di Allegri, arrivata senza i due attaccanti titolari, Chiesa e Vlahovic. Ieri il serbo è stato anche premiato allo Stadium come MVP del mese di settembre. “Come un leone in gabbia… ma felice e orgoglioso per questo derby. Torino è (ancora) bianconera”, ha scritto il bomber della Juve sui propri canali social.

Nel frattempo, però, Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Il classe 2000, già in bilico nel mercato estivo, resta nel mirino dei top club europei. Uno in particolare.

Calciomercato Juventus, il Chelsea torna all’assalto di Vlahovic: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Chelsea di Pochettino sarebbe pronto a tornare all’assalto di Vlahovic a gennaio.

La dirigenza dei ‘Blues’ è sempre a caccia di un bomber ed in cima alla lista c’è il serbo ex Fiorentina. Stando al portale, il club inglese starebbe preparando un’offerta da 80 milioni di euro. Una cifra irrinunciabile, che è quella richiesta dalla Juventus per sacrificare l’attaccante. Staremo a vedere.