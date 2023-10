Tudor torna in Serie A: è il primo nome sulla lista

Igor Tudor sarebbe pronto a ritornare in Serie A, dopo che l’avventura col Marsiglia è naufragata: è il primo nome sulla lista

Uno dei tecnici emergenti più apprezzati degli ultimi anni è Igor Tudor, che dopo l’esperienza come vice di Andrea Pirlo si è messo in luce come guida tecnica dell’Olympique Marsiglia. Tutto questo fino ad una sorta di ammutinamento interno, che ha portato all’addio forzato del tecnico croato.

Ora Tudor sta aspettando una nuova avventura, un progetto intrigante che possa riportarlo alla ribalta e che possa dargli l’opportunità di mostrare le proprie qualità. In questo inizio di stagione, una grande del nostro calcio sta vivendo un momento complicato e al netto delle smentite sta valutando un cambio di guida tecnica. In pole position per subentrare a stagione in corso ci sarebbe proprio Igor Tudor: la situazione.

Mourinho si gioca la Roma: Tudor attende la chiamata dei Friedkin

La panchina più bollente tra le grandi di Serie A è quella della Roma. Negli ultimi giorni si sono succedute diverse voci sulla possibile rottura tra José Mourinho e i Friedkin: nonostante le smentite, i primi contatti con i sostituti sarebbero già stati avviati.

Oggi il tecnico portoghese si giocherà qualcosa di più dei tre punti contro il Cagliari di Claudio Ranieri e, in caso di debacle, la rottura con il club capitolino potrebbe essere definitiva. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Repubblica, la proprietà americana si sarebbe già portata avanti con un giro di contatti con diversi allenatori: tra questi, spicca proprio Igor Tudor.

Il tecnico croato rappresenterebbe, per esperienza e conoscenza del calcio italiano, il primo nome sulla lista dei possibili eredi di José Mourinho. In ogni caso, il suo non è l’unico profilo valutato dalla Roma. Tra i tecnici contattati ci sono anche Hans Flick, Marcelo Gallardo e Christophe Galtier. In tutto questo, ieri hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Mourinho: il suo futuro in Arabia sembra certo, resta solo da capire quanto sarà lontano quel futuro.