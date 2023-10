Roma, Mourinho sull’esonero: “Le voci non contano, il problema è un altro”

Josè Mourinho risponde nel prepartita di Cagliari-Roma alle voci di esonero che lo hanno riguardato nel weekend

Gara da non fallire per la Roma, che contro il Cagliari ha l’obbligo di fare risultato. Giallorossi in ritardo in classifica e con la posizione di Mourinho a rischio almeno secondo i rumours. E’ arrivata la risposta del portoghese nel prepartita con i sardi.

Ecco le sue dichiarazioni a ‘DAZN’, partendo dai rapporti con l’avversario odierno: “Ranieri è un signore, è l’allenatore che ha fatto il più grande miracolo nella storia della Premier. Ha vinto da Special One. Con il tempo abbiamo imparato a conoscerci ed è uno di quelli che rispetto tantissimo. Ho tanta ammirazione ed è un amico anche se la distanza del calcio non aiuta. Quando perdi come habbiamo fatto col Genoa, è importante come reagisci. Lo abbiamo fatto bene, i giocatori hanno avuto il coraggio di vincere due gare consecutive. Oggi c’è una partita difficilissima e dobbiamo pensare solo a questo. Le voci di ieri sull’esonero? Nessun problema, l’unico problema sono gli infortuni, l’unica preoccupazione per me. Sono queste le difficoltà nel preparare le partite, non il resto. Spero di recuperare diversi giocatori durante la sosta”.