Pagano la clausola: così il Milan lo soffia alla Juventus

Il Milan può soffiare il talento alla Juventus: i rossoneri puntano al giovane calciatore sudamericano

Dopo la pausa per le Nazionali si sfideranno sul campo: Milan-Juventus è una sfida che potrebbe avere un peso specifico sul campionato delle due compagini. Allegri e Pioli si giocheranno tre punti fondamentali per la classifica e per chiarire con quali ambizioni potranno continuare il loro cammino in Serie A.

Sfida sul terreno di gioco, ma anche sfida sul mercato perché bianconeri e rossoneri sono alle prese con una lotta anche per uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico internazionale. Il nome è quello di Valentin Barco, 19 anni, terzino sinistro argentino in forza al Boca Juniors.

Stando a quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, anche i rossoneri si sono iscritti alla corsa per il giovane esterno argentino che da tempo è seguito anche dalla Juventus.

Calciomercato, sfida Juventus-Milan per Barco

Il Milan dovrà vedersela, oltre che con la Juventus, anche con alcune big europee come Manchester City, Real Madrid e Chelsea, anche loro su Barco, così come il Brighton di De Zerbi.

Per tutte c’è un vantaggio non di poco conto: il 19enne è legato al Boca Juniors fino al dicembre 2024 da un contratto che presenta una clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro. Basterà quindi convincere il calciatore, senza dover andare a trattare con il club proprietario del cartellino.

In questa stagione con la maglia del Boca, Barco ha collezionato 23 partite con un gol e tre assist. Il suo futuro però sembrerebbe essere lontano dall’Argentina, con il Milan che sfida la Juventus e le altre grandi d’Europa. Con dieci milioni di euro l’affare si può fare.