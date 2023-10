Lazio-Atalanta, il messaggio dell’Olimpico a Immobile e il gesto da leader di Luis Alberto

La Lazio cerca una vittoria vitale per la classifica contro una diretta concorrente come l’Atalanta: Immobile costretto al forfait

La Lazio torna in campionato rinfrancata dalla vittoria soffertissima in casa del Celtic nel girone di Champions. Tre punti fondamentali in chiave qualificazione, ma anche e forse soprattutto per il morale.

Anche perché all’Olimpico arriva un’Atalanta che ha sei punti in più dei biancocelesti in classifica e può andare a -3 dall’Inter, è in fiducia e reduce dal colpaccio esterno a Lisbona con lo Sporting. Sarri perde Immobile per un affaticamento e lancia il Taty Castellanos, anche se è stato tentato dal ritorno al tridente ‘leggero’ con Felipe Anderson falso nueve. Altra chance per l’argentino, che è sembrato comunque in palla. Chi invece appare in difficoltà da qualche tempo è proprio il capitano laziale, tormentato lo scorso anno dai problemi fisici e ancora non al meglio. “I tifosi veri non possono contestarmi. La mia parabola è ancora al top, tornerò a segnare tanti gol non appena ne avrò di nuovo l’occasione”, ha detto Immobile prima della gara di Champions. Di certo ha il sostegno della sua gente, ribadito ancora una volta.

Prima del match con l’Atalanta, sono apparsi due striscioni. Il primo in Curva Nord: “Fianco a fianco fino alla vittoria, forza capitano la Nord è con te”. E l’altro in Sud: “Ciro Immobile campione e orgoglio della prima squadra della capitale”. Nel frattempo di leader in campo c’è Luis Alberto, che con l’assenza del numero 17 al braccio ha anche la fascia di capitano. Al momento del riscaldamento, ai piedi del tunnel prima dei gradini, lo spagnolo ha caricato uno a uno i suoi compagni mentre salivano dandogli una pacca sulla testa. È qui che Luis Alberto è cresciuto.