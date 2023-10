Garcia: “Mancata la cazzimma, ma non sono preoccupato per la prestazione”

Garcia in conferenza dopo la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina: “Sconfitte appena si alza il livello? Vi faremo ricredere”

Senza certezze? “Siamo stati in difficoltà a costruire da dietro. Poco lucidi nel cercare Osimhen spesso nell’uno contro uno. Analizzeremo questo brutto risultato, è mancata energia, quando il tuo gioco offensivo manca di fluidità devi equilibrare con più fluidità. E’ mancata la cazzimma, abbiamo fatto solo 4 falli. Abbiamo preso un primo gol che non dobbiamo prendere. Questo primo gol ci fa male, ma siamo tornati in partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche la palla del 2-1. Poi, il secondo gol ci ha fatto male e quando non ci sei sul piano della determinazione va così. Il terzo gol? Stavamo spingendo e non siamo tornati”

Preoccupato per la prestazione? “No, analizzeremo la mancanza di energia. Mi aspettavo una reazione più forte, dovevamo esser più protagonisti come nel secondo tempo. Può succedere che un giorno sei meno brillante, devi compensare con energia e determinazione. Non puoi fare solo 4 falli”.

Tre sconfitte con Lazio, Fiorentina e Real? “Col Real dovevamo pareggiare. Sono certo che dimostreremo che sapremo vincere anche quando si alza il livello

“I tifosi hanno ragione a fischiare: siamo tutti incazzati”

“I tifosi hanno ragione ad averci fischiato. Siamo tutti incazzati. Senza una striscia di tre vittorie saremo nelle prime quattro qualche volta e qualche volta no. Le sostituzioni? Con il senno di poi, siamo tutti bravi”.

I cambi? “Infortunato Anguissa, abbiamo messo Raspadori per creare di più visto che stavamo perdendo. Osimhen sostituito? Non volevo perdere il centrocampo e la palla. Abbiamo una grande occasione con Raspadori che ha cercato il Cholito. Una serata non buona per noi, mi prendo la responsabilità di questa sconfitta”