Esplode un petardo e partita sospesa: calciatore sotto shock

Pomeriggio caldissimo in Ligue 1 dove va registrato un episodio piuttosto spiacevole a Montpellier: coinvolto il portiere del Clemont

Per l’ottava giornata di Ligue 1 oggi pomeriggio allo Stade de la Mosson si sono affrontate Montpellier e Clement in una gara ricchissima di gol che si stava avviando tranquillamente verso il tramonto e la naturale conclusione con la vittoria sicura per 4-2 dei padroni di casa.

Tutti d’accordo tranne qualche tifoso presente allo stadio che si è reso protagonista di un gesto piuttosto grave. Mentre il Montpellier si avviava verso una facile vittoria la partita è stata sospesa proprio nel recupero in virtù di un petardo lanciato dalla tribuna che è esploso proprio accanto a Mory Diaw, estremo difensore degli ospiti.

Petardo e follia a Montpellier: esplode vicino al portiere del Clemont

Le immagini dell’accaduto, che hanno fatto prontamente il giro del web, sono estremamente forti, ed hanno evidentemente indotto alla sospensione di una gara che era praticamente avviata alla naturale conclusione.

Il petardo lanciato accanto a Diaw esplode proprio ai piedi del portiere del Clemont, che dopo il botto cade immediatamente a terra prima di essere stato portato fuori dal terreno di gioco in barella. Tempestivi quindi i soccorsi per l’estremo difensore in merito al quale si attendono ulteriori aggiornamenti dalla Francia.

Intorno alle 17.40, come riportato da ‘L’Equipe’, il responsabile della sicurezza del Montpellier ha dichiarato: “L’arbitro, dopo aver consultato il medico sociale del Clermont, secondo il quale il portiere del Clermont era gravemente traumatizzato, ha deciso di lasciare definitivamente la partita. Questa è la prima volta che incontro questo tipo di situazione in 40 anni. Questo non ci era mai successo. Vi chiedo quindi di non aumentare la gravità. Non potete immaginare il danno che sta subendo il club”.

Pomeriggio di follia quindi in quel di Montpellier con la vicenda che non sembra essere finita qui.