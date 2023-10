DIRETTA Serie A, Monza-Salernitana: le formazioni ufficiali LIVE

Anticipo delle 12.30 dell’ottava giornata di Serie A, Monza-Salernitana verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla batosta per 0-4 contro l’Inter, la Salernitana cerca il primo acuto stagionale in casa di un Monza galvanizzato dalla prestigiosa vittoria esterna contro il Sassuolo. In virtù del pareggio di venerdì pomeriggio tra Empoli e Udinese, la squadra campana è stata scavalcata in classifica dai toscani di Aurelio Andreazzoli.

La squadra allenata da Paulo Sousa sin qui non è mai riuscita a mantenere la porta inviolata e non segna da due partite consecutive in campionato. L’undici di Raffaele Palladino, con i tre punti conquistati in terra emiliana ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da quattro giornate e proverà a concedere il bis di fronte al proprio pubblico. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Monza-Salernitana, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma domenica 8 ottobre alle 12.30, Monza-Salernitana sarà visibile su DAZN e Sky. Ecco le formazioni della partita:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Vignato, Colpani; Colombo. All. Palladino

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Legowski, Bohinen, Mazzocchi; Candreva, Jovane Cabal; Dia. ALL. Paulo Sousa

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 21 Inter* 19; Juventus* 17; Napoli e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna* 11, Sassuolo* 10; Frosinone, Torino* e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese* 5; Empoli* 4; Salernitana 3; Cagliari 2.

*una partita in più