Conte non torna più, esonero e grande ex: scelta fatta

Quando si parla di panchine in bilico, il nome di Conte c’è sempre: ma non ci sarà ritorno in Italia per l’ex Ct

Antonio Conte è uno dei tecnici più vincenti d’Italia, capace di imporsi con ottimi risultati anche all’estero. Un nome che impone sempre un certo rispetto quando si parla di allenatori e di certo uno dei più appetibili tra i tecnici attualmente liberi su piazza.

L’ex Ct della Nazionale è in attesa di una nuova opportunità in panchina, dopo che in primavera ha detto addio, in maniera burrascosa, al Tottenham. L’impressione è che il pugliese stia valutando le opzioni con calma. Come da lui stesso dichiarato, gli farebbe piacere tornare ad allenare in Serie A, per stare maggiormente vicino alla sua famiglia, dopo che nell’ultimo anno ha vissuto situazioni personali e non solo in maniera piuttosto delicata. Inevitabilmente, il suo nome viene accostato a tutte quelle squadre il cui allenatore, per un motivo o per un altro, è in discussione. Dunque, da quanto accaduto in questo inizio di stagione, i riflettori si sono accesi sulle panchine di Napoli, Roma, Juventus. Ma non solo.

Inter, Inzaghi in discussione: scelto l’erede e non è Conte

C’è da valutare anche cosa può succedere all’Inter. Non nell’immediato, chiaramente, ma a seconda di come andrà l’attuale stagione. A Simone Inzaghi si chiede adesso di vincere lo scudetto con i nerazzurri, ma dopo un avvio folgorante i passi falsi con Sassuolo e Bologna hanno fatto riaffiorare qualche dubbio. Se l’obiettivo non dovesse essere raggiunto, la conferma potrebbe non essere scontata, anzi.

Nel caso di un addio non sarebbe però Conte il preferito dell’ambiente, almeno stando a quanto abbiamo raccolto su Calciomercato.it con il nostro abituale sondaggio su Twitter. A spuntarla, nelle scelte degli utenti, proprio Thiago Motta che ha appena fermato la marcia interista. 31,7% dei voti per lui, davanti a Roberto De Zerbi che ha raccolto il 29,3% delle preferenze. Meno gettonati il ritorno di Mourinho (22%) e proprio quello del pugliese, per il quale ci sono stati solo il 17,1% dei voti.