Colpito dopo una lite: piovono oggetti dagli spalti

Partita spigolosa a dir poco con una lite in campo che sfocia in un lancio di oggetti dagli spalti: colpito un giocatore, che parapiglia

Le partite del weekend calcistico come sempre sono un condensato di emozioni e di tensioni, che a volte possono giocare davvero brutti scherzi. Ne sanno qualcosa i protagonisti di un episodio davvero increscioso, che ha arroventato gli istanti finali di una gara.

La partita in questione era quella tra Spezia e Pisa, in Serie B. Al ‘Picco’ gara nervosa, diventata incandescente nel finale, come detto. Con il passare dei minuti i toni agonistici sono saliti sempre di più, fino a sfociare in un alterco tra il giocatore di casa Daniele Verde e quello degli ospiti Pietro Beruatto. Gli animi si sono surriscaldati anche sugli spalti, con i tifosi di casa che hanno lanciato un oggetto in campo che ha colpito proprio il calciatore dei toscani. Gara ovviamente sospesa per diversi minuti, il recupero è stato extra large e le tensioni sono state notevoli da lì alla fine, con Ekdal, entrato al 96′, espulso poco dopo con un cartellino rosso diretto.