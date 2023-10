Soulé, statistiche e curiosità sull’attaccante del Frosinone: la Juve osserva da vicino

Soulé è l’attaccante del Frosinone; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’esterno offensivo

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, Soulé è passato al Frosinone in prestito dalla Juventus; una scelta necessaria per crescere e soprattutto avere la possibilità di giocare con continuità. In bianconero, dal momento che il club non disputa le coppe e può preparare le partite settimanalmente, avrebbe avuto poco spazio.

Discorso completamente diverso con la maglia del Frosinone; nell’undici di Di Francesco, infatti, è uno dei titolari fissi e le sue qualità possono contribuire, in maniera determinante, alla conquista della salvezza. Soulé ha trovato la squadra perfetta anche dal punto di vista tattico dal momento che può agire nel suo ruolo preferito, l’esterno destro in modo da venire dentro al campo ed usare il sinistro.

Come ha giocato Soulé nell’ultima partita Roma Frosinone

Nell’ultima partita di campionato, il Frosinone ha affrontato la Roma all’Olimpico; una partita vinta dai giallorossi per due a zero con le reti di Lukaku e Pellegrini. I ragazzi di Di Francesco, nonostante la sconfitta, hanno giocato una buonissima partita andando anche vicini al vantaggio e, più in generale, mettendo in difficoltà la Roma.

Ad aver fornito una buonissima prestazione troviamo, senza ombra di dubbio, Soulé; l’esterno offensivo del Frosinone ha messo in mostra le sue qualità con una serie di giocate di pregevole fattura. Il classe 2003, ancora una volta, ha fatto vedere di poter dare un contributo fondamentale alla propria squadra.

Fantacalcio: i voti di Soulé

Il fatto di essersi trasferito in prestito al Frosinone rappresenta una grande opportunità non solo per Soulé ma anche per i fantallenatori e il discorso legato al Fantacalcio. L’esterno offensivo, infatti, ha la possibilità di regalare soddisfazioni importanti in termini di bonus tra gol e assist. L’esordio con la nuova squadra è arrivato in casa dell’Udinese dove, a causa dell’ammonizione ricevuta, è passato da sei e mezzo a sei.

Contro il Sassuolo, in una gara rimontata da uno svantaggio di due gol, ha fornito un assist e questo gli ha fatto guadagnare otto in pagella. Sei e mezzo, invece, contro la Salernitana dove ha fornito un’altra grande prestazione; la prima gioia a livello realizzativo è arrivata nel match con la Fiorentina dove il suo gol, quello del pareggio, gli ha portato un bel dieci. Sufficienza piena nel match dell’Olimpico contro la Roma.

Soulé come ha commentato su Instagram

L’esterno offensivo del Frosinone ha, come tanti suoi colleghi, un profilo Instagram dove è solito commentare le vicende della sua squadra. Non fa eccezione la gara persa contro la Roma (dove ha fornito una bella prestazione) al termine della quale ha voluto fare un post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MATIAS SOULÉ MALVANO (@matiassoule11)

Soulé nella probabile formazione di Frosinone Verona

Nella prossima partita di campionato, il Frosinone affronterà in casa il Verona in un match fondamentale per entrambe le squadre; i ragazzi di Di Francesco, dopo la sconfitta con la Roma, vogliono riprendere il cammino e andare alla sosta per le nazionali con altri tre punti che porterebbe la squadra in alto in classifica.

Di fronte una squadra reduce da due punti nelle ultime cinque partite e con la necessità di cambiare marcia per migliorare una situazione di classifica che rischia di complicarsi. Protagonista nel Frosinone sarà Soulé; le sue qualità nell’uno contro uno e il suo stato di forma lo rendono un giocatore in grado di far male alla difesa avversaria.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Frosinone con la presenza dell’esterno offensivo dal primo minuto. Turati; Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Baez, Cheddira, Soulé.

Soulé nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto il suo passaggio al Frosinone è fondamentale sia per il giocatore (può scendere in campo con continuità) sia per il club che ha un giocatore in grado di dare un contributo fondamentale per la salvezza. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, al momento, di Soulé

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni: zero

Fanta media: 7.3

Soulé, stagione fondamentale: il futuro passa da Frosinone

Quella in corso è una stagione fondamentale per Soulé; il giovane talento può mettersi in mostra in una squadra, il Frosinone, dove è uno dei giocatori più importanti. In queste prime giornate di campionato ha mostrato il suo talento risultando anche decisivo contro la Fiorentina realizzando la rete dell’uno a uno.

Giocatore abile nell’uno contro uno che ama partire da destra per entrare dentro al campo e sfruttare il suo piede forte, il sinistro. Bravo nel saltare l’uomo e nel creare la superiorità numerica, avere uno come Soulé aumenta le possibilità di ottenere un risultato positivo. L’esterno offensivo, continuando con questo rendimento, potrà tornare alla Juventus e far parte della rosa bianconera del prossimo anno; prima, però, bisogna portare il Frosinone alla salvezza. Questa stagione, lo ripetiamo, è assolutamente fondamentale per un giocatore con un talento indiscutibile.