Roma, che tegola: ecco i tempi di recupero per Pellegrini I CM.IT

La Roma deve fare i conti con una tegola decisamente importante; sono, infatti, arrivati i tempi di recupero di Lorenzo Pellegrini

Nel giorno del dibattito sul futuro di Mourinho, arriva una brutta notizia per la Roma. Gli esami hanno infatti confermato che Lorenzo Pellegrini dovrà stare fermo circa un mese, per via dell’infortunio muscolare che ha coinvolto il flessore.

Non convocato da Spalletti per gli impegni della Nazionale, il centrocampista veniva da un ottimo periodo, impreziosito dal gol in campionato contro il Frosinone e quello in Europa League, messo a segno giovedì sera all’Olimpico. Pessima notizia sia per la nazionale azzurra (visti gli impegni di qualificazione, importantissimi, per i prossimi europei) ma soprattutto per la Roma di Mourinho.

In mezzo al campo le scelte iniziano ad essere obbligate; in casa del Cagliari spazio a Bove, Paredes e Aouar con Cristante al centro della difesa. Un reparto intero in campo considerando anche l’assenza di Sanches. La sosta per le nazionali attenua un minimo il problema ma, quando si tornerà in campo, la Roma sarà chiamata ad un secondo tour de force e sarà fondamentale avere la maggior parte della rosa al meglio della condizione fisica.

Lorenzo Pellegrini out un mese: le partite che salta

Abbiamo detto degli impegni con la nazionale ma è chiaro che l’ambiente Roma è preoccupato per le prossime partite dei giallorossi. Pellegrini non ci sarà a Cagliari ma, al momento, sembra difficile vederlo a disposizione nei match casalinghi contro Monza e Slavia Praga (decisiva per il primo posto nel girone) e nel big match di San Siro contro l’Inter.

Il capitano della Roma potrebbe saltare anche la sfida, dell’Olimpico, contro il Lecce; i giallorossi sperano di recuperarlo per la quarta giornata di Europa League, in casa dello Slavia Praga o per il derby contro la Lazio, in programma il prossimo dodici novembre. Una tegola importante per la Roma in un reparto dove la squadra ha bisogno di trovare la giusta quadra per andare ad affrontare nel migliore dei modi la stagione. I giallorossi perdono un giocatore che, nelle ultime due partite, aveva dimostrato di poter dare un contributo fondamentale alla sua squadra.