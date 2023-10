Roma-Servette, nuovo infortunio per Pellegrini: il capitano esce sconsolato dopo 12 minuti

Un assist e un gol, poi il nuovo infortunio per Lorenzo Pellegrini dopo un fallo di Mazikou

Dura praticamente meno di 12 minuti la partita di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso entra all’intervallo al posto di Aouar, non al meglio, lascia il segno e poi deve però arrendersi nuovamente.

Al minuto 56 il numero 7 ha subito un brutto fallo a metà campo da Mazikou (incredibilmente neanche ammonito), che ha allungato il piede colpendo nettamente Pellegrini e interrompendo una ripartenza pericolosissima. Una botta, alla gamba destra, che ha costretto però il centrocampista della Roma ad accasciarsi a terra e richiedere l’intervento dello staff medico. Addirittura aveva fatto il suo ingresso in campo l’automedica, come se il calciatore giallorosso non riuscisse a uscire con le proprie gambe. Non ce n’è stato bisogno, ma Pellegrini ha comunque abbandonato il campo in maniera sconsolata, soprattutto dopo una stagione già tormentata dagli infortuni. In 12 minuti, però, il capitano romanista ha messo a referto un assist per Belotti e il gran gol del 3-0.

In questo inizio di campionato ha già saltato la sfida con lo Sheriff e il match con l’Empoli per un problema agli adduttori per il quale era anche rientrato in anticipo dalla Nazionale. Poi, decisamente non in condizione, era rimasto in panchina col Torino per rientrare a ‘Marassi’ nell disfatta col Genoa. Ora il nuovo stop, verosimilmente ancora di natura muscolare: la trasferta di Cagliari e le sfide di qualificazione con l’Italia ad ora appaiono come un miraggio.