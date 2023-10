Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 7 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 7 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Fuori Pogba, ma arrivano 200 milioni“. Positività confermata, il francese verso l’addio. Il derby dei sogni: un’occasione per decollare, Max lancia Kean. Martello Lautaro: il capitano non stop, Inter assalto al muro Bologna. Tentazione Jovic: Pioli rifà il Milan, nuovo attacco contro il Genoa. Le scelte di Spalletti: torna Scamacca, c’è Udogie.

Così apre il Corriere dello Sport: “Pronti a cacciarlo“. Clamoroso Roma: Mourinho rischia la panchina in caso di sconfitta domani a Cagliari. Doping confermato: Pogba rischia due anni. Allegri: solo Kean con il Toro. Inter e Milan, riparte il derby. Immobile, niente Italia: c’è Bonaventura.

“Allegri-Juric, guai a chi perde”, si legge nell’apertura di Tuttosport. Un derby da brividi: la Juve non può sbagliare, crocevia Toro. Aumento di capitale per la Juventus: 200 milioni per il rilancio. Inter, occhio a Thiago. Milan, trappola Gila.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 7 ottobre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

La prima pagina del Mirror Sport in Inghilterra: “Art attack“. L’allievo Arteta sfida il maestro Guardiola nel big match di giornata in Premier League. “Titularidad o debate“, titolta invece il quotidiano AS in Spagna. Fanno discutere le ultime esclusioni di Modric nel Real Madrid, Ancelotti allontana un possibile addio del croato a gennaio.