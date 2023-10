Lautaro segna ma è bufera: “È inaccettabile, non ha senso”

A San Siro sono Inter e Bologna ad aprire il sabato di Serie A. Lautaro grande protagonista sia nel bene che nel male

Inter-Bologna apre il sabato pomeriggio dell’ottava giornata di Serie A. Una sfida sbloccata già dopo poco più di 10 minuti dal colpo di testa vincente di Acerbi, che batte sul primo palo Skorupski su cross di Calhanoglu.

La rete del centrale nerazzurro sembra mettere il pomeriggio in discesa per la truppa di Inzaghi che di li a poco trova anche il raddoppio con un gol straordinario di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ con un destro potentissimo dalla distanza trova il decimo centro in campionato, e si conferma in uno stato di grazia.

Lautaro però una manciata di minuti dopo ha anche macchiato la sua prestazione con la clamorosa ingenuità che ha portato al calcio di rigore poi trasformato da Orsolini.

Inter-Bologna, Lautaro segna e procura rigore: bufera sui social

Nella circostanza del rigore è stato quindi Lautaro a trattenere vistosamente Ferguson, riaprendo di fatto una partita che sembrava già ben indirizzata sui binari meneghini.

Il rigore causato da Martinez non è quindi passato inosservato sui social, dove non sono mancati messaggi di dissenso per il fallo ingenuo dell’argentino:

Il senso di questo fallo di Lautaro è inutile Ripeto Una partita che era quasi chiusa e si aveva in mano rovinata e riaperta Senza motivo — mmp131x (@pmm131x) October 7, 2023

Che ingenuo Lautaro — Angelo Ammaturo (@aammaturo) October 7, 2023

Senza alcun senso logico il fallo di Lautaro — EFFECCÌ LI ABBIAMO UMILIATI 🤚 (@nox2793) October 7, 2023

Non ci voleva questo rigore.

Riaperta una partita già chiusa.

Male Lautaro qua. — Duca Andrea (@DucaAndrea85) October 7, 2023

Lautaro per una attimo pensava di giocare a Rugby e ha fatto un placcaggio perfetto in area — ambriaca (@pottervato) October 7, 2023

lautaro ne fa una giusta e ne sbaglia trecento boh — carmen 🏴‍☠️ (@pattrouge) October 7, 2023

Veramente ingenuo qui Lautaro, si può inutilmente complicare. — Prodige (@loof_78) October 7, 2023

Sul 2-0 rigore provocato da Lautaro inaccettabile. #InterBologna — Pino Silveri (@pinoalfredos) October 7, 2023