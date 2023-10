Juve-Torino, paura per Bremer: scontro durissimo

Grande spavento per il centrale brasiliano rimasto a terra in occasione della rete bianconera

Momenti di grande apprensione in casa Juve in occasione della rete del vantaggio. Nei tre minuti di attesa per la revisione del Var sul gol inizialmente annullato a Federico Gatti, i medici bianconeri hanno dovuto soccorrere l’infortunato Gleison Bremer in seguito ad uno scontro durissimo avvenuto dentro l’area del Torino.

Il centrale della Juventus, nel tentativo di impattare il pallone di testa, è stato colpito in pieno volto dalla rovesciata andata a vuoto di Moise Kean. Il grande ex dell’incontro di oggi è rimasto giù per un paio di minuti, generando parecchia ansia tra i tifosi bianconeri. Per sua fortuna, però, non ha accusato ulteriori conseguenze e – una volta ripreso in gioco – il difensore brasiliano è tornato regolarmente in campo con una vistosa fasciatura sul capo.