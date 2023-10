Già scelto il rinforzo della Juve per gennaio: “Sarebbe un valore aggiunto”

Con la conferma della positività di Pogba e il nuovo aumento di capitale, la Juve può immaginare un rinforzo a gennaio: “Un valore aggiunto”

È un sabato molto particolare per la Juventus, che sta preparando il derby odierno contro il Torino, ma ha ancora il ronzio nelle orecchie di quanto è successo nella giornata di ieri. Prima la conferma della positività di Paul Pogba al testosterone, poi l’annuncio ufficiale sul nuovo aumento di capitale. Ora Cristiano Giuntoli può programmare il futuro con maggiore serenità e consegnare ad Allegri un rinforzo nel mercato invernale.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato Andrea Barzagli. L’ex difensore bianconero ha analizzato il momento della Vecchia Signora e le possibili insidie rappresentate dal derby. Innanzitutto, Allegri non avrà a disposizione Vlahovic e Chiesa: “Perde i due attaccanti più forti e prolifici, ma avrà comunque Milik e Kean, che sono esperti e affidabili. E poi c’è il giovane Yildiz, che può diventare la sorpresa”. È molto più difficile immaginarsi quale Juve scenderà in campo col Torino: “A me è piaciuta quella di Udine nel primo tempo e anche quella con la Lazio, più aggressiva e più alta”. Barzagli, poi, ha dato un suo endorsement al possibile rinforzo nel mercato invernale.

Barzagli consiglia la Juve: “Berardi sarebbe un valore aggiunto”

Andrea Barzagli ha sempre avuto un rapporto splendido con Massimiliano Allegri e alle tante critiche arrivate nei suoi confronti risponde in questo modo: “Alla Juve quando non vinci le critiche fanno parte del gioco, il primo a saperlo è Max”.

Un giocatore che è stato accostato ai bianconeri nel mercato invernale è Domenico Berardi e lo storico difensore ha voluto consigliare il suo ex club: “È uno dei migliori talenti italiani e sarebbe un valore aggiunto. Sarei curioso di vedere se lui in un big faticherà o si esalterà”. Infine, Barzagli ha commentato anche quanto sta succedendo con Paul Pogba: le controanalisi nella giornata di ieri hanno confermato la positività ai metaboliti del testosterone. “Mi spiace che stavolta alla Juve non si sia visto Pogba, peccato perché è un bravo ragazzo”.