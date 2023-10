Genoa-Milan, out il bomber: assenza UFFICIALE

Genoa-Milan, ufficiale: il bomber costretto al forfait, è escluso dai convocati

Dopo due risultati utili consecutivi, con la vittoria interna contro la Roma e il pari ad Udine sfumato soltanto nel finale, il Genoa si prepara ad ospitare il Milan nella sfida serale del sabato.

In casa rossoblù arriva però una brutta conferma. Mateo Retegui, centravanti dei liguri e autore di tre reti in questo campionato, non sarà della partita. L’attaccante italo-argentino, che non figura nell’elenco dei convocati di Luciano Spalletti in vista delle sfide contro Malta e Inghilterra, ha rimediato un infortunio proprio nel corso della sfida contro l’Udinese. Per lui un problema al ginocchio, che ha portato Gilardino a non convocarlo per la sfida contro il Milan. Il giocatore resterà dunque a riposo in attesa della ripresa del campionato. Una brutta tegola per il tecnico rossoblù che in attacco si affiderà quindi all’estro di Gudmundsson, probabilmente supportato da Malinovskyi, con l’ex Messias pronto a indossare una maglia da titolare.

Questi i 24 convocati per la squadra ligure in vista della gara di stasera:

Portieri: Martinez, Leali, Sommariva.

Difensori: Bani, Haps, De Winter, Dragusin, Matturro, Vasquez, Vogliacco, Sabelli, Hefti, Martin.

Centrocampisti: Frendrup, Thorsby, Kutlu, Galdames, Jagiello, Malinovskyi.

Attaccanti: Messias, Ekuban, Gudmundsson, Puscas, Fini.