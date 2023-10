Fedez e Chiara Ferragni che squadra tifano? Loro dicono nessuna, ma la realtà è ben diversa

Fedez e Chiara Ferragni e sono una delle coppie più popolari del mondo dello spettacolo; cerchiamo di capire che squadra tifano

Il calcio è uno degli sport più seguiti al mondo e coinvolge un numero incredibile di persone; sono veramente tanti i tifosi che popolano gli stadi ogni domenica con il solo obiettivo di sostenere i propri beniamini. L’ambiente che si respira negli stadi è qualcosa di unico e il gioco di colori offerto dalle varie tifoserie, unito a coreografie speciali in occasioni di determinate partite, rende tutto più bello.

Sempre più di frequente ormai si vede gente famoso allo stadio; persone popolari nel mondo della musica, del cinema, dello spettacolo o anche influencer recarsi a vedere dal vivo una partita. Situazione che, ovviamente, attira la curiosità del pubblico; molto spesso, infatti, si associa un personaggio famoso ad una determinata squadra del cuore avendo visto quel vip allo stadio.

A tal proposito non possiamo non andare a parlare dei Ferragnez; Fedez e Chiara Ferragni sono, senza ombra di dubbio, una delle coppie più popolari nel mondo dello spettacolo. Seguitissimi sui social dove lui vanta quasi quindici milioni di follower su Instagram mentre lei, sullo stesso social, è sempre più vicina all’incredibile quota dei trenta milioni. Due persone, dunque, molto influenti anche se, a livello calcistico, non sappiamo quale possa essere la loro squadra del cuore. Proviamo a scoprirlo

La squadra del cuore di Fedez e Chiara Ferragni: la risposta vi sorprenderà

Togliamo subito qualsiasi tipo di dubbio; i due non hanno una squadra del cuore anche perché non sono particolarmente amanti di questo sport. Fedez, come detto più volte in passato non tifa per nessuna squadra anche perché non prova troppa emozione nel vedere una partita di calcio.

Le volte in cui è stato allo stadio lo ha fatto perché invitato a vedere le partite; è successo nel 2017 quando lui e Chiara Ferragni vennero visti allo Stadium per il derby d’Italia tra Juventus ed Inter. La coppia era ospiti di Lapo Elkann e ricevette anche una maglia bianconera.

Come detto, però, non hanno una squadra del cuore; di recente, invece, abbiamo visto Fedez (come testimoniato da un post sul suo account Instagram) essere a San Siro a vedere la sfida tra Milan e Verona con i rossoneri ad essersi imposti uno a zero grazie al gol di Leao nel primo tempo. Rossoneri o bianconeri? Nessuno dei due; i Ferragnez non hanno nessuna squadra del cuore e non sono particolarmente appassionati del calcio.